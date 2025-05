Pakistan heeft woensdag een Indiase agent van de grenswacht BSF teruggestuurd, die naar verluidt vorige maand de Pakistaanse grens was overgestoken, aldus functionarissen.

De BSF-trooper, geïdentificeerd als Purnam Kumar Shaw, die sinds 23 april in hechtenis was bij de Pakistan Rangers, werd woensdag overgedragen aan India via de gezamenlijke controlepost Attari, Amritsar in Noord-India, aldus een officiële verklaring van India.

“De overdracht verliep vreedzaam en volgens de vastgestelde protocollen,” stond in de verklaring.

De vrijlating van de Indiase agent volgt op een periode van verhoogde spanningen tussen India en Pakistan, waaronder een uitwisseling van raketten en drones vorige week, na een aanval door onbekende gewapende mannen op 22 april in door India bestuurd Kasjmir, waarbij 26 mensen omkwamen, voornamelijk Indiase toeristen.

De vijandelijkheden eindigden nadat de VS bemiddelden voor een staakt-het-vuren tussen de twee Zuid-Aziatische buren, dat sinds vorig weekend van kracht is gebleven.