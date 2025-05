Na meer dan een decennium van verwoestend conflict lijkt de gehavende economie van Syrië eindelijk een keerpunt te bereiken.

Met het opheffen van internationale sancties en toenemende wereldwijde betrokkenheid bij de nieuwe overgangsregering groeit het voorzichtige optimisme onder analisten en waarnemers.

“Alle sterren lijken op één lijn te staan om de Syrische economie nieuw leven in te blazen, maar het zal zeker enige tijd duren,” vertelde Omer Ozkizilcik, een niet-resident medewerker bij het Syrië Project van de Atlantic Council, aan Anadolu Agency.

“In de komende een à twee jaar zal de Syrische economie niet goed zijn, maar wel redelijk. Het zal in ieder geval geen catastrofe zijn.”

Verschillende factoren liggen ten grondslag aan Ozkizilcik’s vooruitzichten, waaronder de terugkeer van buitenlandse investeringen, verbeterd bestuur onder een nieuwe regering en de verrassende snelheid waarmee internationale sancties zijn opgeheven.

“Ik verwacht dat de wederopbouw van Syrië minder zal kosten dan de VN voorspelt,” zei hij, verwijzend naar het bedrag van 400 miljard dollar dat is genoemd op basis van VN-veldonderzoeken en -beoordelingen.

“Het Syrische volk is zeer vastberaden om hun land weer op te bouwen. Er is de wil. Je hebt de diaspora, internationale actoren, regionale staten die Syrië willen helpen, en ... sancties die in recordtijd worden opgeheven, wat niemand zo snel had verwacht.”

De 13-jarige burgeroorlog in Syrië heeft het land economisch verwoest. Het BBP halveerde tussen 2010 en 2020, de lokale landbouw- en industriële productie stortte in, en de afhankelijkheid van import nam sterk toe.

Volgens schattingen van instellingen zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bedroeg het BBP van Syrië 37,1 miljard dollar in 2022, 39,5 miljard dollar in 2023 en 29,3 miljard dollar in 2024 – een schril contrast met de 60 miljard dollar van vóór de oorlog in 2010.

Ook het BBP per hoofd van de bevolking daalde van 2.800 dollar in 2010 naar 2.100 dollar in 2022 en 2023.

Nieuwe regering, nieuwe aanpak

Met de val van het Assad-regime afgelopen december en de opkomst van Ahmed al Sharaa als president, worden Syriërs nu aangemoedigd om te investeren in hun land en het wederopbouwproces.

“Het Assad-regime stond bekend om cliëntelisme, nepotisme en wanbeheer,” zei Ozkizilcik.

“Het lijkt erop dat de nieuwe overgangsregering veel beter in staat is om te besturen en de economie te beheren.”

In tegenstelling tot het economische beleid van het Baath-regime heeft de overgangsregering een liberaal, marktgericht beleid aangenomen.

“We weten dat, in tegenstelling tot de socialistische economische aanpak ... een open marktbeleid op economisch gebied veel vruchtbaarder is.”

Het opheffen van westerse sancties door de VS, het VK en, meest recentelijk, de EU, heeft de herintegratie van Syrië in het internationale economische systeem verder versneld.

“Met de opgeheven sancties zijn er geen obstakels meer die voorkomen dat Syrië wordt geïntegreerd in het internationale economische systeem en het banksysteem,” zei Ozkizilcik.

Veel buitenlandse landen en bedrijven, voegde hij eraan toe, kunnen nu investeren in Syrië, wat zal helpen bij de wederopbouw van het land en hen ook in staat zal stellen winst te maken uit deze investeringen.