Minstens 26 burgers zijn woensdag vroeg omgekomen bij Indiase luchtaanvallen in Pakistan, volgens functionarissen in Islamabad. Dit gebeurde terwijl de spanningen tussen de nucleair bewapende buren oplaaiden na een dodelijke aanval in door India bestuurd Kasjmir.

India verklaarde dat zijn gevechtsvliegtuigen 'terroristenkampen' aan de andere kant van de grens hadden aangevallen als reactie op de aanval van 22 april waarbij meerdere Indiase soldaten omkwamen. Pakistan beweerde echter dat de aanvallen civiele gebieden troffen, waarbij meer dan twee dozijn mensen omkwamen en minstens 46 anderen gewond raakten.

Als vergeldingsactie meldde Pakistan dat het vijf Indiase gevechtsvliegtuigen had neergeschoten. Lokale Indiase functionarissen bevestigden dat drie vliegtuigen neerstortten in door India bestuurd Kasjmir, maar de Indiase regering heeft hierover nog geen officiële verklaring afgelegd.

Beide partijen wisselden ook zwaar artillerievuur uit over de Line of Control (LoC), de feitelijke grens die Kasjmir verdeelt. India meldde dat Pakistaanse beschietingen aan zijn kant ten minste 10 burgers doodden en 48 anderen verwondden.

De ontwikkelingen hebben de vrees voor een bredere escalatie tussen de twee langdurige rivalen, die beide over kernwapens beschikken, doen toenemen.

Zo reageerde de wereld:

Turkije

Turkije veroordeelde de nachtelijke raketaanvallen van India op Pakistan. "De aanval door India creëerde een risico op een totale oorlog," aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Het ministerie veroordeelde de "provocerende" stappen en aanvallen op burgers.

Ankara benadrukte dat het de ontwikkelingen tussen Pakistan en India "met bezorgdheid" volgt en riep de partijen op om "gezond verstand" te tonen en "eenzijdige acties" te vermijden.

Verenigde Naties

VN secretaris-generaal Antonio Guterres uitte eerder diepe bezorgdheid over de oplopende spanningen tussen India en Pakistan en riep beide landen op om escalatie te vermijden.

"De spanningen tussen India en Pakistan zijn op hun hoogtepunt in jaren," zei Guterres tijdens een persconferentie op het VN-hoofdkwartier. "Het doet me pijn om te zien dat de relaties een kookpunt bereiken."

Zwitserland

Zwitserland uitte bezorgdheid over de escalerende spanningen tussen India en Pakistan en riep beide partijen op om maximale terughoudendheid te betrachten en de dialoog aan te gaan om verdere escalatie te voorkomen.

"Escalatie helpt niemand. De groeiende spanningen tussen India en Pakistan zijn alarmerend," aldus het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken op X.

China

China uitte spijt en bezorgdheid over de Indiase aanvallen op Pakistan en riep beide partijen op om terughoudendheid te tonen in reactie op een grote escalatie tussen de nucleair bewapende buren.

China, dat landgrenzen deelt met beide landen en een nauwe bondgenoot is van Pakistan, verklaarde "spijt te hebben van India's militaire actie van deze ochtend" en zei "bezorgd te zijn over de huidige ontwikkelingen".

Verenigde Staten

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft gesproken met zijn tegenhangers uit India en Pakistan en hen aangemoedigd om in gesprek te gaan om een escalerende militaire confrontatie op te lossen, aldus het Witte Huis.

"Hij moedigt India en Pakistan aan om een kanaal tussen hun leiderschap te heropenen om de situatie te de-escaleren en verdere escalatie te voorkomen," zei Brian Hughes, woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, in een verklaring na de Indiase luchtaanvallen op Pakistaans grondgebied.

Verenigd Koninkrijk

Het VK is bereid om zowel India als Pakistan te ondersteunen bij het de-escaleren van de spanningen, zei minister van Handel Jonathan Reynolds.

"Onze boodschap is dat we een vriend en partner zijn van beide landen. We staan klaar om beide landen te ondersteunen. Beide hebben een groot belang bij regionale stabiliteit, dialoog en de-escalatie, en alles wat we kunnen doen om dat te ondersteunen, zijn we bereid te doen," vertelde hij aan BBC Radio.

Rusland

Moskou riep zowel India als Pakistan op om "terughoudendheid" te tonen nadat ze zwaar artillerie schoten hadden uitgewisseld na dodelijke raketaanvallen door New Delhi.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde "diep bezorgd te zijn over de escalatie van de militaire confrontatie", riep "de partijen op om terughoudendheid te betrachten om verdere verslechtering te voorkomen" en hoopte dat de spanningen "op vreedzame, diplomatieke wijze" konden worden opgelost.

Frankrijk

Frankrijk riep India en Pakistan op om terughoudendheid te tonen.

"We begrijpen India's wens om zichzelf te beschermen tegen de plaag van terrorisme, maar we roepen uiteraard zowel India als Pakistan op om terughoudendheid te betrachten om escalatie te voorkomen en natuurlijk om burgers te beschermen," zei minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noel Barrot in een interview op TF1.

"Ik denk niet dat iemand belang heeft bij een langdurige confrontatie tussen India en Pakistan," voegde hij eraan toe, terwijl hij aangaf dat hij zou spreken met zijn tegenhangers in India en Pakistan.