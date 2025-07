Minstens 12 mensen zijn omgekomen nadat Thaise en Cambodjaanse troepen donderdag slaags raakten in een betwist grensgebied. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan het conflict te hebben uitgelokt, aldus functionarissen en lokale media.

Onder de doden bevinden zich 11 Thaise burgers en een soldaat, bevestigde de Thaise minister van Volksgezondheid, Somsak Thepsuthin. Hij verklaarde dat de acties van Cambodja, waaronder een aanval op een ziekenhuis, als oorlogsmisdaden moeten worden beschouwd.

Het Thaise leger meldde dat tot nu toe 14 mensen gewond zijn geraakt.

Het Thaise ministerie van Onderwijs sloot scholen nabij de grens in het district Phanom Dong Rak in de provincie Surin. Ook Cambodja evacueerde studenten en leraren uit de getroffen gebieden.

Twee burgers kwamen om en twee raakten gewond nadat een Cambodjaanse raket een grens ontwikkelcentrum in het district Karb Choeng in Surin trof, meldde de Thaise publieke omroep. Onder de slachtoffers bevond zich een achtjarige jongen.

Het Thaise leger veroordeelde Cambodja voor het afvuren van raketten op het centrum. Volgens het leger sloegen om 9.40 uur (02.40 GMT) twee BM-21-raketten, afgevuurd door Cambodjaanse troepen, in op het centrum.

Het Thaise leger beweerde dat Cambodjaanse troepen als eerste het vuur openden met zware wapens, terwijl het Cambodjaanse ministerie van Defensie verklaarde dat hun troepen uit zelfverdediging handelden na een aanval.

In de provincie Ubon Ratchathani werd één burger gedood. Acht mensen, waaronder een 15-jarige jongen en een militair, kwamen om toen Cambodjaanse raketten een supermarkt bij een tankstation in Ban Phue in het district Kanthararak in de provincie Sisaket troffen.

Het laatste conflict vond plaats een dag nadat een Thaise soldaat zijn been verloor door een landmijnexplosie.

Van de zes F-16-gevechtsvliegtuigen die Thailand heeft klaargezet langs de betwiste grens, heeft één vliegtuig een militair doelwit in Cambodja vernietigd, aldus het Thaise leger.

Beide landen beschuldigden elkaar ervan het conflict donderdag vroeg te hebben gestart.

Cambodja kondigde aan de diplomatieke betrekkingen met Thailand te verlagen en riep al zijn diplomatiek personeel uit Bangkok terug, volgens een rapport van de Khmer Times.

Alle Cambodjaanse diplomaten die gestationeerd waren in de Cambodjaanse ambassade in Bangkok zijn opgedragen naar huis terug te keren.

Dit gebeurde een dag nadat Thailand de Cambodjaanse ambassadeur uitwees en zijn eigen gezant uit Phnom Penh terugriep vanwege het incident met de landmijn explosie.

Het conflict sleept al decennia voort en leidde meer dan 15 jaar geleden tot bloedige militaire confrontaties. In mei laaide het geweld opnieuw op toen een Cambodjaanse soldaat omkwam bij een vuurgevecht.

Donderdagochtend brak opnieuw gevecht uit nabij twee tempels op de grens tussen de Thaise provincie Surin en de Cambodjaanse provincie Oddar Meanchey.

"Artilleriegranaten vielen op huizen van mensen," zei Sutthirot Charoenthanasak, districtsleider van Kabcheing in de Thaise provincie Surin, tegen Reuters.

Hij meldde dat de autoriteiten 40.000 burgers uit 86 dorpen nabij de grens naar veiligere locaties hebben geëvacueerd.

Cambodjaanse premier verzoekt om ‘dringende’ vergadering VN-Veiligheidsraad

De Cambodjaanse premier Hun Manet verzocht donderdag de VN-Veiligheidsraad om een "dringende vergadering" bijeen te roepen.

"Gezien de recente uiterst ernstige agressies door Thailand, die de vrede en stabiliteit in de regio ernstig bedreigen, verzoek ik u dringend een spoedvergadering van de Veiligheidsraad bijeen te roepen om de agressie van Thailand te stoppen," schreef Hun Manet in een brief aan de zittende voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, Asim Iftikhar Ahmad.

Zes gewapende Cambodjaanse soldaten, waaronder één met een raketwerper, naderden een prikkeldraad hek voor een Thaise post, aldus het leger.

Thaise soldaten riepen hen toe als waarschuwing, maar rond 8.20 uur openden Cambodjaanse troepen het vuur richting de oostkant van de tempel, ongeveer 200 meter van de Thaise basis.

De waarnemend Thaise premier Phumtham Wechayachai zei: "De situatie vereist zorgvuldige behandeling, en we moeten handelen in overeenstemming met het internationaal recht.”

“We zullen ons uiterste best doen om onze soevereiniteit te beschermen."

Thailand en Cambodja moeten zich terugtrekken vanwege grensconflict: Maleisische premier

De Maleisische premier Anwar Ibrahim riep donderdag Thailand en Cambodja op om "de-escalatie" na de dodelijke grensconflicten tussen de twee Zuidoost-Aziatische buurlanden.

"Het minste wat we kunnen verwachten, is dat ze de-escaleren en hopelijk proberen te onderhandelen," zei Anwar, wiens land momenteel voorzitter is van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN), waartoe Phnom Penh en Bangkok behoren.

China uit ‘diepe bezorgdheid’

De Chinese woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Lin Jian, uitte afzonderlijk "diepe bezorgdheid" over het conflict en drong aan op dialoog en overleg om het grensgeschil op te lossen.

Lin herhaalde China's "rechtvaardige en onpartijdige standpunt" en zei dat Peking zal blijven "pleiten voor vredesbesprekingen" en "een constructieve rol zal spelen" in de de-escalatie tussen Thailand en Cambodja.