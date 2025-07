Nederland heeft Israël voor het eerst opgenomen op de lijst van buitenlandse staten die een bedreiging vormen voor het land, volgens een recent rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het document, getiteld 'Dreigingsbeeld Statelijke Actoren', wijst op pogingen van Israël om de Nederlandse publieke opinie te beïnvloeden en politieke besluitvorming te sturen via desinformatiecampagnes.

Een incident dat in het rapport wordt genoemd, betreft een document dat vorig jaar door een Israëlisch ministerie via informele kanalen werd verspreid onder Nederlandse journalisten en politici.

Volgens het rapport bevatte het document ongebruikelijke en ongewenste persoonlijke details over Nederlandse burgers, naar aanleiding van spanningen tijdens een rally in Amsterdam van supporters van het voetbalteam Maccabi Tel Aviv.

De NCTV uitte ook zorgen over toenemende bedreigingen van zowel Israël als de Verenigde Staten richting het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Deze bedreigingen, zo stelt het rapport, zouden mogelijk de werkzaamheden van het hof kunnen verstoren.

Als gastland van verschillende internationale juridische instellingen wordt Nederland beschreven als een land met een 'bijzondere verantwoordelijkheid' om hun operaties te beschermen tegen dergelijke externe druk.

Hoewel de NCTV eerder zorgen heeft geuit over Israëlische spyware en surveillance-tools, wordt Israël in dit specifieke rapport niet genoemd in de sectie over spionage.