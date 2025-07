Het onderzoek begon in maart vorig jaar, toen een gedetineerde in levensgevaar naar het ziekenhuis werd gebracht, nadat hij door zijn celgenoten was mishandeld. De folteringen zouden meerdere dagen hebben geduurd, zonder dat het gevangenispersoneel hiervan op de hoogte was.

De vijf verdachten, die celgenoten van het slachtoffer waren, hebben de man onder andere anaal verkracht met een bezem en met kokend water overgoten. Daarnaast werd er een boterham met uitwerpselen in zijn mond geduwd. De gruwelijke folteringen werden gefilmd en via Snapchat verspreid.

Aanklachten van poging tot moord

Drie van de verdachten worden aangeklaagd voor poging tot moord, verkrachting, foltering en onmenselijke behandeling, terwijl twee anderen worden aangeklaagd voor schuldig verzuim. Tijdens het onderzoek zijn ook enkele leden van het gevangenispersoneel en de directie als verdachten ondervraagd, maar zij worden niet langer vervolgd.

De mishandelde man verbleef enkele weken in het ziekenhuis na de foltering. Vervolgens mocht hij de rest van zijn straf thuis uitzitten onder elektronisch toezicht. Begin dit jaar werd hij opnieuw veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk wegens slagen en verwondingen. Tijdens dat proces verklaarde zijn advocaat dat de man nog steeds ernstig lijdt onder het trauma dat hij heeft opgelopen. Het is nog onduidelijk wanneer het proces precies zal beginnen.