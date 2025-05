Groot-Brittannië heeft de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met Israël opgeschort, de Israëlische ambassadeur ontboden en verdere sancties aangekondigd tegen kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dit gebeurde nadat de Britse minister van Buitenlandse Zaken een "monsterlijke" militaire escalatie in Gaza had veroordeeld.

Het Israëlische leger kondigde vorige week het begin van een nieuwe operatie aan. Medische hulpverleners in Gaza melden dat Israëlische aanvallen in de afgelopen acht dagen meer dan 500 mensenlevens hebben geëist. Sinds begin maart heeft Israël ook de toegang van medische, voedsel- en brandstofvoorraden tot Gaza geblokkeerd. Internationale experts waarschuwen voor een dreigende hongersnood, hoewel maandag enkele vrachtwagens werden toegelaten.

Minister van Buitenlandse Zaken David Lammy noemde de offensieve acties op dinsdag "een duistere nieuwe fase in dit conflict". Hij riep Israël op om de blokkade van hulp te beëindigen en veroordeelde uitspraken van de Israëlische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, over mogelijke zuiveringen en de vernietiging van Gaza, evenals de verplaatsing van inwoners naar derde landen.

"Dit is extremisme. Het is gevaarlijk. Het is weerzinwekkend. Het is monsterlijk, en ik veroordeel het in de sterkst mogelijke bewoordingen," zei een zichtbaar geëmotioneerde Lammy tegen parlementsleden. Hij voegde eraan toe dat de operatie in Gaza "onverenigbaar is met de principes die onze bilaterale relatie ondersteunen".

"Vandaag kondig ik aan dat we de onderhandelingen met de Israëlische regering over een nieuwe vrijhandelsovereenkomst hebben opgeschort."

Israël verklaarde dat Groot-Brittannië de handelsbesprekingen, die formeel in 2022 onder een vorige Conservatieve Britse regering begonnen, al enige tijd niet had voortgezet. "Het Britse Mandaat eindigde precies 77 jaar geleden," zei een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. "Externe druk zal Israël niet afleiden van zijn pad om zijn bestaan en veiligheid te verdedigen tegen vijanden die zijn vernietiging nastreven."

EU verbreekt banden

De Europese Unie zal daarentegen een herziening starten van de handelsprivileges die aan Israël worden verleend, te midden van toenemende zorgen over de humanitaire crisis in Gaza. Dit kondigde de buitenlandchef van de EU dinsdag aan.

"Uit de discussie van vandaag blijkt duidelijk dat er een sterke meerderheid is voor een herziening van Artikel Twee van onze Associatieovereenkomst met Israël. We zullen dit proces dus starten," zei Kaja Kallas tijdens een persconferentie na een bijeenkomst van de EU-Raad Buitenlandse Zaken in Brussel.

"In de tussentijd is het aan Israël om de humanitaire hulp vrij te geven. Levens redden moet onze hoogste prioriteit zijn," voegde ze eraan toe.

Kallas beschreef de humanitaire situatie in Gaza als "catastrofaal" en zei dat door de EU gefinancierde hulp aan de grenzen wordt tegengehouden. "De hulp die Israël heeft toegelaten is natuurlijk welkom, maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Hulp moet onmiddellijk, zonder belemmeringen en op grote schaal stromen, want dat is wat nodig is," voegde ze eraan toe.