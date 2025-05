De premier van Qatar heeft tijdens zijn eerste bezoek aan Damascus, sinds de anti-regeringstroepen vorige maand de macht grepen, gezworen het herstel van de Syrische infrastructuur, die verwoest is door bijna 14 jaar burgeroorlog, te steunen.

“We zullen de nodige technische ondersteuning bieden om de benodigde infrastructuur weer operationeel te maken en de elektriciteitssector te ondersteunen,” zei sjeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani donderdag.

“De overeenkomst omvat het leveren van stroom met een capaciteit van 200 megawatt en het geleidelijk verhogen van de productie,” zei hij op een gezamenlijke persconferentie met de leider van de nieuwe regering van Syrië, Ahmed al Sharaa.

“We zijn bereid om op verschillende fronten samen te werken met de nieuwe regering van Syrië, waaronder het opheffen van sancties,” voegde hij eraan toe.

De Qatarese premier veroordeelde de inbeslagname door Israël van de bufferzone in de bezette Syrische Golan Hoogvlakte.

“De Israëlische inbeslagname van de bufferzone met Syrië wordt veroordeeld en moet zich onmiddellijk terugtrekken,” voegde hij eraan toe.

Syrië na Assad

De woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken, Majid Al Ansari, zei begin donderdag dat het bezoek de inzet van Qatar bevestigt om Syrië te steunen tijdens de overgangsperiode.

Het bezoek volgt op de heropening van de ambassade van Qatar in Damascus eind december, waarmee een einde kwam aan een sluiting die sinds 2011 had geduurd na het brute optreden van het regime van Assad tegen pro-democratische protesten.

Eerder deze maand ontving Doha de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Asaad Hassan Al Shaibani, waarmee Qatar's rol in het bevorderen van diplomatieke banden met het post-Assad Syrië verder werd benadrukt.

Assad, die bijna 25 jaar lang aan de macht was in Syrië, vluchtte naar Rusland nadat antiregime groepen op 8 december de controle over Damascus overnamen en een einde maakten aan het regime van de Baath-partij, dat sinds 1963 aan de macht was.