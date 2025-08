In de Zuid-Italiaanse stad Napels is een 25-jarige Nederlander gearresteerd op verzoek van de Belgische autoriteiten. De man werd dringend gezocht vanwege zijn betrokkenheid bij een gewelddadige overval. Tegen hem was een Europees opsporings- en uitleveringsbevel uitgevaardigd.

De arrestatie vond dinsdag in de vroege ochtend plaats in de historische wijk San Ferdinando, in het centrum van Napels. De lokale politie trof de verdachte aan in een hotel, tijdens een speciaal opgezette operatie.

De Nederlander wordt verdacht van gewapende roof en criminele samenzwering. Europese politiediensten en instanties waren op de hoogte gebracht en verzocht uit te kijken naar de man.

De operatie kwam tot stand na een tip van een hotelgast, die meldde dat de verdachte zich in de accommodatie bevond. Een arrestatieteam, met ondersteuning van agenten van het politiebureau San Ferdinando, voerde daarop een gerichte actie uit. Dit leidde tot de onmiddellijke arrestatie van de verdachte.