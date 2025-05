De Indiase premier Narendra Modi heeft verklaard dat New Delhi slechts een pauze heeft ingelast in militaire acties tegen Pakistan en beloofde krachtig te reageren op toekomstige "terroristische aanvallen".

Modi waarschuwde maandag ook dat New Delhi geen "nucleaire chantage" zal tolereren in het geval van verdere conflicten met Pakistan.

Een wapenstilstand in het weekend, waarvan de Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij deze had bemiddeld, leek maandag stand te houden na vier dagen van intense gevechten met straaljagers, raketten, drones en artillerie. Dit was het zwaarste geweld tussen de twee kernwapenstaten sinds 1999.

Trump verklaarde maandag dat Amerikaanse interventie een "ernstige nucleaire oorlog" had voorkomen.

In een televisietoespraak tot de natie – zijn eerste sinds de vijandelijkheden vorige week woensdag begonnen – zei Modi dat Pakistan ervoor heeft gekozen om aan te vallen in plaats van samen te werken in de strijd tegen "terrorisme".

"Als er opnieuw een terroristische aanval op India wordt uitgevoerd, zal er krachtig worden gereageerd," zei hij.

Modi voegde eraan toe: "We hebben onze militaire actie tegen Pakistan alleen gepauzeerd," wat suggereert dat een heropleving van de vijandelijkheden mogelijk is.

Het conflict volgde op een aanval van 22 april op toeristen in het door India bestuurde Kasjmir, waarbij 26 burgers om het leven kwamen.

India beschuldigde Pakistan ervan de aanval te steunen, maar Islamabad ontkende betrokkenheid.

Spiraal naar oorlog

De alarmerende escalatie naar een totale oorlog begon woensdag al voor zonsopgang, toen India raketaanvallen uitvoerde op wat het “terroristenkampen” noemde in het door Pakistan bestuurde deel van Kasjmir.

Beide partijen beschuldigden elkaar vervolgens van het lanceren van golven van oorlogsvliegtuigen en drone-aanvallen, evenals raket- en artilleriebeschietingen die aan beide kanten ten minste 60 mensen het leven kostten.

"Als Pakistan wil overleven, zal het zijn terreur-infrastructuur moeten vernietigen," zei Modi maandag.

"India zal met precisie en vastberadenheid toeslaan tegen de terroristische groepen die floreren onder de dekmantel van nucleaire chantage.

Het standpunt van India is heel duidelijk. Terrorisme en onderhandelingen kunnen niet samengaan... Terrorisme en handel kunnen niet samengaan... Water en bloed kunnen niet samen stromen."

Zijn toespraak kwam nadat het Indiase leger meldde dat het "de eerste rustige nacht in dagen" had ervaren in het betwiste Kasjmir en langs de westelijke grens met Pakistan.

De rivalen beschuldigden elkaar echter ook van het schenden van de wapenstilstand, slechts enkele uren nadat deze onverwacht door Trump op sociale media was aangekondigd op zaterdag.