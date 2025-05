China heeft de invoerheffingen van president Donald Trump op Chinese producten dinsdag beantwoord met eigen tarieven op meerdere Amerikaanse importproducten en heeft daarnaast een antitrustonderzoek naar Google en andere handelsmaatregelen aangekondigd.

China verklaarde dat het een tarief van 15 procent zal invoeren op steenkool en vloeibaar aardgas, evenals een tarief van 10 procent op ruwe olie, landbouwmachines en auto's met grote motoren die uit de VS worden geïmporteerd. Deze heffingen zullen vanaf volgende maandag van kracht zijn.

“De eenzijdige tariefverhoging van de VS schendt ernstig de regels van de Wereldhandelsorganisatie,” aldus een verklaring van een kantoor van het Chinese Ministerie van Financiën. “Het is niet alleen ondoeltreffend in het oplossen van de eigen problemen van de VS, maar schaadt ook de normale economische en handelsrelaties tussen China en de VS.”

Daarnaast zei China's State Administration for Market Regulation dinsdag dat het Google onderzoekt op verdenking van het schenden van antitrustwetten.

De aankondiging maakte geen melding van de heffingen, maar kwam slechts enkele minuten nadat de 10 procent tarieven van Trump op China van kracht zouden worden.

Trump's tariefbeleid

Amerikaanse tarieven op producten uit Canada en Mexico zouden dinsdag ook van kracht worden, hoewel Trump akkoord ging met een pauze van 30 dagen voor zijn dreigementen aan het adres van Mexico en Canada, aangezien zij maatregelen namen om zijn zorgen over grensbeveiliging en drugshandel weg te nemen.

Trump was van plan om de komende dagen met de Chinese president Xi Jinping te praten.

Naast de heffingen kondigde China exportcontroles aan op verschillende elementen die cruciaal zijn voor de productie van moderne hightechproducten. Het gaat onder meer om wolfraam, tellurium, bismut, molybdeen en indium. Veel van deze mineralen zijn door de US Geological Survey aangemerkt als kritieke mineralen, wat betekent dat ze essentieel zijn voor de Amerikaanse economie of nationale veiligheid en dat de toeleveringsketens kwetsbaar zijn voor verstoringen.

De exportcontroles komen bovenop de controles die China in december uitvoerde op belangrijke elementen zoals gallium dat wordt gebruikt in de verwerkende industrie.

Het ministerie van Handel plaatste ook twee Amerikaanse bedrijven op een lijst van onbetrouwbare entiteiten: PVH Group, eigenaar van Calvin Klein en Tommy Hilfiger, en Illumina, een biotechnologiebedrijf met kantoren in China.

Op de lijst mogen ze geen import- of exportactiviteiten uitvoeren die verband houden met China en geen nieuwe investeringen doen in het land.