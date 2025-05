Pakistan geeft beelden vrij van slachtoffers Indiase aanval, zegt dat ten minste 8 mensen zijn gedood en 35 anderen zijn verwond.

"In totaal waren er op zes verschillende locaties in Pakistan 24 inslagen. Bij deze 24 inslagen zijn acht Pakistanen gedood en 35 gewond geraakt en twee vermist," zei de Pakistaanse militaire woordvoerder Ahmed Sharif Chaudhry. Hij voegde eraan toe dat een 3-jarig meisje was gedood in een moskee in de provincie Punjab.