De Tweede Kamer komt volgende week vervroegd bijeen om te debatteren over de situatie in de Gazastrook. Een meerderheid stemde vandaag in met een voorstel van de SP, waarmee het zomerreces tijdelijk wordt onderbroken. Het is een opvallende wending, nadat een eerder verzoek tot een debat over Gaza vorige week nog werd afgewezen.

Het voorstel kreeg deze keer niet alleen steun van GroenLinks-PvdA en D66, maar ook van coalitiepartijen VVD, CDA en de ChristenUnie. De directe aanleiding is de snel verslechterende humanitaire situatie in Gaza, waar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mensen sterven van de honger doordat Israël hulpgoederen blijft tegenhouden.

“Dit kan niet wachten,” aldus SP-Kamerlid Sandra Dobbe. “De situatie is schrijnend en vraagt om een directe politieke reactie.”

Het debat zal onder meer gaan over de recente stappen van het kabinet tegen Israël. Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp kondigde maandag een opvallende maatregel aan: Nederland verklaart de Israëlische ministers Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir persona non grata. Reden daarvoor zijn hun publieke uitspraken waarin zij opriepen tot etnische zuivering en het verder intensiveren van het geweld tegen de Palestijnse bevolking.

Met het besluit sluit Nederland zich aan bij landen als het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Slovenië, die Smotrich en Ben-Gvir om soortgelijke redenen de toegang tot hun grondgebied ontzegden. De twee ministers worden internationaal gezien als symbolen van het extreemrechtse beleid binnen de Israëlische regering.

Premier Dick Schoof liet weten dat ook andere sancties worden overwogen, zoals het opschorten van Israëls deelname aan het Europese Horizon-onderzoeksprogramma, mocht blijken dat Israël humanitaire hulp blijft tegenhouden.

De exacte datum en tijd van het debat worden later bekendgemaakt. De roep om politieke actie groeit al weken, mede door aanhoudende berichten over honger, bombardementen en blokkades in de belegerde Gazastrook.