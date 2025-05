De bakkerijen in Gaza zullen binnen een week zonder meel komen te zitten, waarschuwt de Verenigde Naties. Hulporganisaties hebben de voedselhulp aan gezinnen gehalveerd. Markten zijn leeg van de meeste groenten. Veel hulpverleners kunnen zich niet verplaatsen vanwege Israëlische bombardementen.

Al vier weken heeft Israël alle toevoer van voedsel, brandstof, medicijnen en andere benodigdheden voor de meer dan twee miljoen Palestijnen in Gaza afgesloten. Dit is de langste blokkade tot nu toe in de 17 maanden durende oorlog van Israël tegen de kleine enclave, en er is geen teken dat het binnenkort zal eindigen. Veel mensen lijden honger tijdens het normaal gesproken feestelijke Eid al-Fitr, een belangrijke islamitische feestdag.

Hulpverleners proberen de voorraden die ze hebben zo goed mogelijk te verdelen, maar waarschuwen voor een catastrofale toename van ernstige honger en ondervoeding.

Uiteindelijk zal het voedsel volledig opraken als de stroom van hulp niet wordt hersteld, omdat de oorlog bijna alle lokale voedselproductie in Gaza heeft vernietigd.

“We zijn volledig afhankelijk van deze hulppakketten,” zei Shorouq Shamlakh, een moeder van drie kinderen, terwijl ze het maandelijkse voedselpakket voor haar gezin ophaalde bij een VN-distributiecentrum in Jabaliya, in het noorden van Gaza. Ze vertelde dat zij en haar kinderen hun maaltijden verminderen om het pakket een maand te laten meegaan. “Als dit stopt, wie zal ons dan nog van voedsel voorzien?”

Het Wereldvoedselprogramma meldde donderdag dat het meel voor bakkerijen slechts voldoende is om brood te produceren voor 800.000 mensen per dag tot dinsdag, en dat de totale voedselvoorraden maximaal twee weken zullen meegaan.

Als “laatste redmiddel” heeft het programma noodvoorraden van versterkte voedingsbiscuits voor 415.000 mensen, zodra al het andere voedsel op is.

Brandstof en medicijnen zullen nog enkele weken langer meegaan voordat ze volledig opraken. Ziekenhuizen rantsoeneren antibiotica en pijnstillers. Hulporganisaties verdelen de beperkte brandstof voorraden over verschillende essentiële behoeften, zoals vrachtwagens om hulp te vervoeren, bakkerijen om brood te bakken, waterputten en ontziltingsinstallaties om water te produceren, en ziekenhuizen om machines draaiende te houden.

“We moeten onmogelijke keuzes maken. Alles is nodig,” zei Clémence Lagouardat, de Gaza-responsleider voor Oxfam International, vanuit Deir al-Balah in centraal Gaza tijdens een briefing op woensdag. “Het is extreem moeilijk om prioriteiten te stellen.”

De problemen worden verergerd doordat Israël op 18 maart de oorlog hervatte met bombardementen die honderden Palestijnen hebben gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen, volgens gezondheidsfunctionarissen. Volgens de VN zijn ook humanitaire faciliteiten getroffen. Nieuwe bevelen voor evacuatie hebben meer dan 140.000 Palestijnen gedwongen opnieuw te verhuizen.

Israël heeft echter het systeem niet hervat waarmee hulporganisaties de militaire autoriteiten op de hoogte kunnen stellen van hun bewegingen om te voorkomen dat ze worden getroffen door bombardementen, aldus meerdere hulpverleners.

Hierdoor hebben verschillende organisaties waterleveringen, voedingsprogramma’s voor ondervoede kinderen en andere initiatieven stopgezet omdat het te gevaarlijk is voor teams om zich te verplaatsen.

COGAT, het Israëlische militaire orgaan dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van hulp, zei dat het systeem tijdens het staakt-het-vuren was opgeschort. Nu wordt het in sommige gebieden toegepast “in overeenstemming met beleid en operationele beoordelingen ... gebaseerd op de situatie ter plaatse,” aldus COGAT, zonder verdere details te geven.

Stijgende prijzen maken voedsel onbetaalbaar

Tijdens de 42 dagen van het staakt-het-vuren dat midden januari begon, hebben hulporganisaties aanzienlijke hoeveelheden hulp binnengebracht.

Ook voedsel stroomde naar commerciële markten.

Maar sinds Israël op 2 maart die toevoer heeft afgesloten, is er niets meer Gaza binnengekomen. Israël zegt dat de blokkade en de hernieuwde aanvallen bedoeld zijn om Hamas te dwingen wijzigingen in hun staakt-het-vurenovereenkomst te accepteren en meer gijzelaars vrij te laten.

Versproducten zijn nu zeldzaam op de markten in Gaza.

Vlees, kip, aardappelen, yoghurt, eieren en fruit zijn volledig verdwenen, zeggen Palestijnen.

De prijzen voor al het andere zijn voor veel Palestijnen buiten bereik gestegen. Een kilo uien kan $ 14 kosten, een kilo tomaten kost $ 6, als ze al te vinden zijn. De prijzen voor kookgas zijn tot wel 30 keer zo hoog geworden, dus families moeten weer hout scharrelen om vuur te maken.

“Het is compleet krankzinnig,” zei Abeer al-Aker, een lerares en moeder van drie kinderen in Gaza-stad. “Geen voedsel, geen diensten... Ik geloof dat de hongersnood opnieuw is begonnen.”

Gezinnen zijn nog afhankelijker van hulp

Bij het distributiecentrum in Jabaliya sorteerde Rema Megat de doos met voedselrantsoen voor haar gezin van tien: rijst, linzen, een paar blikjes sardines, een halve kilo suiker, twee pakjes melkpoeder.

“Het is niet genoeg om een maand mee te gaan,” zei ze. “Deze kilo rijst is in één keer op.”

De VN heeft de distributie van voedselrantsoenen gehalveerd om meer voorraden te herverdelen naar bakkerijen en gaarkeukens die bereide maaltijden produceren, zei Olga Cherevko, woordvoerder van het VN-bureau voor humanitaire zaken (OCHA).

Het aantal bereide maaltijden is met 25% gestegen tot 940.000 maaltijden per dag, zei ze, en bakkerijen produceren meer brood. Maar dat verbruikt de voorraden sneller.

Zodra het meel binnenkort op is, “zal er geen broodproductie meer plaatsvinden in een groot deel van Gaza,” zei Gavin Kelleher van de Noorse Vluchtelingenraad.

UNRWA, het belangrijkste VN-agentschap voor Palestijnen, heeft nog maar een paar duizend voedselpakketten over en genoeg meel voor een paar dagen, zei Sam Rose, de waarnemend directeur van het agentschap in Gaza.

De Gaza Soup Kitchen, een van de belangrijkste openbare keukens, kan geen vlees of veel groenten meer krijgen, dus serveren ze rijst met ingeblikte groenten, zei medeoprichter Hani Almadhoun.

“Er komen veel meer mensen opdagen, en ze zijn wanhopiger. Mensen vechten om voedsel,” zei hij.

Israël toont geen tekenen van het opheffen van de blokkade

De Verenigde Staten hebben Israël onder druk gezet om hulp toe te laten aan Gaza aan het begin van de oorlog in oktober 2023, na een blokkade van ongeveer twee weken. Deze keer steunt het echter het beleid van Israël.

Mensenrechtenorganisaties hebben het een “uithongeringsbeleid” genoemd dat een oorlogsmisdaad zou kunnen zijn.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zei maandag tijdens een persconferentie dat “Israël handelt in overeenstemming met het internationaal recht.”

Hij beschuldigde Hamas van het stelen van hulp en zei dat Israël niet verplicht is om voorraden toe te laten als deze naar strijders worden omgeleid.

Hij gaf geen indicatie of de blokkade zou kunnen worden opgeheven, maar zei dat Gaza genoeg voorraden had, verwijzend naar de hulp die tijdens het staakt-het-vuren was binnengekomen.

Honger en uitzichtloosheid nemen toe

Omdat teams hun bewegingen niet kunnen coördineren met het leger, heeft Save the Children programma’s voor voeding aan ondervoede kinderen opgeschort, zei Rachael Cummings, de humanitaire responsleider van de organisatie in Gaza.

“We verwachten een toename van het aantal gevallen van ondervoeding,” zei ze. “Niet alleen bij kinderen — ook bij tienermeisjes en zwangere vrouwen.”

Tijdens het staakt-het-vuren kon Save the Children ongeveer 4.000 ondervoede baby’s en kinderen weer op een normaal gewicht brengen, zei Alexandra Saif, hoofd van het humanitair beleid van de organisatie.

Ongeveer 300 ondervoede patiënten kwamen dagelijks naar hun kliniek in Deir al-Balah, zei ze. Dat aantal is drastisch gedaald — op sommige dagen zelfs tot nul — omdat patiënten te bang zijn voor bombardementen, voegde ze eraan toe.

De meerdere crises zijn met elkaar verweven. Ondervoeding maakt kinderen kwetsbaar voor longontsteking, diarree en andere ziekten. Gebrek aan schoon water en overvolle omstandigheden verspreiden alleen maar meer ziektes. Ziekenhuizen, die overspoeld worden door gewonden, kunnen hun beperkte voorraden niet gebruiken voor andere patiënten.

Hulpverleners zeggen dat niet alleen Palestijnen, maar ook hun eigen personeel in wanhoop begint te vervallen.

“De wereld is zijn kompas kwijt,” zei UNRWA’s Rose. “Hier heerst het gevoel dat wat er ook gebeurt, het nooit genoeg zal zijn voor de wereld om te zeggen: dit is genoeg.”