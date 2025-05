Terwijl president Donald Trump de wereldpolitiek blijft opschudden met onvoorspelbare uitspraken en controversiële beleidsmaatregelen — van het praten over het kopen van Groenland tot het escaleren van handelsoorlogen — gingen tienduizenden mensen in de VS en wereldwijd dit weekend de straat op voor massale protesten onder de noemer 'Hands Off!'.

In Londen verzamelden honderden demonstranten zich in het bruisende stadscentrum om hun ongenoegen te uiten over de regering-Trump en haar groeiende invloed op mondiale aangelegenheden, waaronder de ontwrichtende acties van zijn bondgenoot, techmiljardair Elon Musk.

Het protest, een van de vele wereldwijd gecoördineerde acties, richtte zich op verschillende dringende kwesties, van democratie en milieudegradatie tot economische instabiliteit en gespannen internationale relaties.

Hoewel Trumps uitspraken en beleid vaak kritiek hebben gekregen, weerspiegelde de gecoördineerde aard van deze wereldwijde tegenreactie een groeiende frustratie die door velen wordt gedeeld, vooral nu zijn acties steeds grilliger worden in toon en omvang.

Onder de demonstranten in Londen was Helena, een Brits-Deense betoger die een dramatisch statement maakte door zich te verkleden als een gehavende en gekneusde Vrijheidsbeeld.

Voor haar was Trumps retoriek over Groenland — met name zijn terloopse suggestie om het autonome Deense gebied binnen te vallen — niet alleen verontrustend, maar ook beledigend.

“De Denen zijn niet erg blij met de dreigementen om Groenland binnen te vallen,” zei Helena.

Haar zorgen gingen echter verder dan geopolitiek. Als iemand die diep betrokken is bij wetenschappelijk onderzoek, uitte ze haar bezorgdheid over berichten over bezuinigingen op wetenschapsfinanciering onder de regering-Trump en de bredere wereldwijde trend van het ondermijnen van op bewijs gebaseerd onderzoek.

“Ik geef veel om wetenschapsfinanciering en om wat er gebeurt met onderzoeksprojecten en wetenschappers die geen financiering meer krijgen,” zei ze.

“Het is tijd dat dat stopt. Het moet stoppen. Het is tijd dat Amerikanen opstaan, gehoord worden, en zich uitspreken om Donald Trump te verdrijven.”

Helena sprak ook fel tegen Trumps nieuwste ronde van tarieven en zei dat zijn economische maatregelen niet alleen schadelijk, maar ook opzettelijk provocerend zijn.

“Iemand ... moet alle landen die sterk tegen Trump en zijn tarieven zijn samenbrengen om Amerikaanse import volledig te blokkeren,” stelde ze, waarbij ze de Canadese premier Mark Carney als mogelijke leider van deze coalitie noemde.

“Als ze onze economieën willen laten crashen, moeten we die van hun laten crashen.”

Ze ging verder en pleitte voor grote structurele veranderingen in de trans-Atlantische veiligheidsregelingen: “We moeten Amerika uit de NAVO zetten. We moeten snel herbewapenen en voorbereid zijn.”

Met verwijzing naar haar vrienden in Estland en Polen beschreef Helena een groeiende angst in die landen voor mogelijke toekomstige agressie.

“Ze zijn doodsbang dat zij de volgende zullen zijn. We moeten serieus worden over onze eigen verdediging,” voegde ze eraan toe.

‘De hele wereld is overgeleverd aan deze man’

Pat, een andere demonstrant die bijna 48 kilometer reisde vanuit de stad Dorking om deel te nemen aan de rally in Londen, bracht twee teddyberen mee in de vorm van ijsberen — een symbool van de milieubelangen die op het spel staan door Trumps beleid, met name in relatie tot zijn interesse in Groenland.

“Ik voel zo sterk dat alles wat Donald Trump doet tegen het milieu, tegen mensen en tegen dieren is,” zei ze.

Pat uitte haar bezorgdheid over wat zij beschreef als een patroon in Trumps leiderschap — grootse, vaak destructieve plannen die enigszins worden afgezwakt voor publieke consumptie, maar in uitvoering schadelijk blijven.

“Hij maakt al deze belachelijke plannen en zwakt ze dan een beetje af, maar hij wil er nog steeds mee doorgaan ... Wanneer komt het VK aan de beurt? Worden wij de 53e staat?” zei ze.

“De hele wereld is overgeleverd aan deze man, tenzij mensen opstaan en protesteren.”

Ze gelooft ook dat Trumps escalerende tariefbeleid uiteindelijk de VS zal isoleren en zijn mondiale positie zal schaden.

“Ik denk gewoon dat het de wereld zal verenigen tegen de VS,” zei ze.

“Amerikanen hebben het hoogste consumptieniveau ter wereld, en zij zullen zwaar worden getroffen — al die arme mensen die gewoon niet wisten waar ze voor stemden toen ze Donald Trump kozen.”

‘Amerikanen moeten laten zien dat we hem niet steunen’

Onder de menigte was Shane, een Amerikaanse burger die in het buitenland woont en zich genoodzaakt voelde om solidariteit te tonen met de wereldwijde protestbeweging en zich uit te spreken tegen de regering-Trump.

“Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is voor Amerikanen om de wereld te laten zien — voor zover we dat kunnen — dat we Donald Trump niet steunen,” zei Shane. “In grote aantallen steunen we hem niet.”

Reflecterend op Trumps controversiële opmerkingen over de aankoop van Groenland en zijn strijdlustige houding tegenover Canada, sprak Shane de hoop uit dat het slechts “bluf en een onderhandelingstactiek” was, maar gaf toe dat niets zeker is met deze Amerikaanse regering.

Ze beschreef de laatste tariefaankondiging als “schadelijk” en benadrukte dat de gevolgen van dergelijke beleidsmaatregelen veel verder reiken dan alleen de economie.

“Hoe schadelijk ze financieel ook zijn, ze zijn ook ongelooflijk schadelijk voor de relaties die zijn opgebouwd ... (met) bondgenoten. Hij heeft dat in een maand tijd vernietigd.”

Shane benadrukte ook de achteruitgang van Amerikaanse binnenlandse instellingen onder Trumps leiderschap en wees op de verminderde zorg voor immigranten, de armen en de gezondheid van kinderen.

“Het wordt een zeer, zeer schadelijke vier jaar op veel verschillende manieren ... Hij heeft al instellingen afgebroken die we koesteren, die we in meer dan 50 jaar hebben opgebouwd — de zorg voor immigranten, voor mensen met een laag inkomen, voor de gezondheid van kinderen,” zei ze.

“Hij beschadigt deze cruciale programma's, en niet alleen beschadigt hij ze, hij vernietigt ze.”