Het is geen geheim dat ouder worden vaak gepaard gaat met gehoorverlies, maar wat minder bekend is, is dat steeds meer jongeren moeite hebben met horen, zeggen gezondheidsdeskundigen. Een van de boosdoeners is videospellen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lopen wereldwijd miljoenen jonge gamers het risico op blijvende gehoorschade door langdurige blootstelling aan harde geluiden tijdens het gamen of luisteren naar muziek.

In een rapport van de WHO uit 2025 wordt geschat dat bijna drie miljard mensen wereldwijd videogames spelen op apparaten zoals pc's, consoles en mobiele telefoons. Toch hebben de meeste van deze apparaten geen ingebouwde veiligheidsfuncties om gebruikers te beschermen tegen schadelijke geluidsniveaus, aldus het rapport.

Het wereldgezondheidsorgaan waarschuwt dat in 2050 wereldwijd naar verwachting 2,5 miljard mensen een zekere mate van gehoorverlies zullen hebben.

Kinderen lopen het grootste risico

Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Door de lagere geluidstolerantie van hun lichaam, in combinatie met een groeiende obsessie voor gamen, lopen ze een verhoogd risico en sommige ouders hebben moeite om hen te reguleren.

“Ik moet mijn zoons er voortdurend aan herinneren dat ze het volume zachter moeten zetten als ze aan het gamen zijn,” vertelt Ted Ouma, een vader van drie kinderen in Kenia, aan TRT Afrika.

“Het is een uitdaging geworden om ze met andere kinderen buiten te laten spelen, omdat videospellen hun favoriete bezigheid zijn.”

Ouma's jongens van 11, 8 en 6 zijn niet de enige. Veel kinderen worden aangetrokken door de dramatische geluidseffecten en meeslepende audio die gamen zo spannend maken. In een Unicefrapport uit 2024 werd benadrukt dat videospellen het welzijn van kinderen kunnen bevorderen als ze met hun behoeften rekening houden, maar de risico's van gehoorverlies door lawaai blijven een groot probleem.

Volume omhoog, gehoor omlaag

Met talloze platforms die toegang bieden tot online games, is het voor gamers - vooral kinderen - makkelijk om urenlang aan het scherm gekluisterd te zitten en te luisteren via luidsprekers, koptelefoons of oordopjes met een gevaarlijk hoog volume.

Gehoorverlies wordt vaak in verband gebracht met ziekten, verwondingen en veroudering. Ongeveer de helft van de volwassenen in de 70 en 80% van de 85-plussers heeft last van gehoorverlies. De richtlijnen van de WHO stellen echter dat de meeste volwassenen 80 decibel (dB) - ongeveer het geluidsniveau van een deurbel - veilig kunnen verdragen tot 40 uur per week. Daarna neemt de veilige blootstelling sterk af.

“Voor volwassenen is 90 dB veilig voor slechts vier uur per week, en 95 dB voor slechts één uur en 15 minuten,” vertelt Jackline Mutua, een kno-arts uit Nairobi aan TRT Afrika. “Voor kinderen zijn de drempels veel lager.”

Luide games, stille oren

Een onderzoek uit 2024, gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Public Health, heeft de geluidsniveaus van koptelefoons gemeten in vier populaire schietspellen en onthulde volumes tussen 88,5 dB en 91,2 dB. Voor kinderen is de toegestane blootstelling aan geluid beperkt tot 75 dB gedurende 40 uur per week. Dit betekent dat kinderen veilig kunnen luisteren naar 83 dB gedurende ongeveer 6,5 uur, 86 dB gedurende 3,25 uur, 92 dB gedurende 45 minuten en 98 dB gedurende slechts 12 minuten per week.

Uit het onderzoek bleek ook dat impulsgeluiden - korte, harde uitbarstingen zoals geweerschoten - tot 119 dB kunnen bereiken, wat onmiddellijke schade kan veroorzaken zoals gehoorverlies of oorsuizingen, een aanhoudend suizen in de oren dat de concentratie kan verstoren.

Vooral jongens bleken vaker videospellen te spelen, gedurende een langere periode en met een hoger volume dan meisjes.

Experts waarschuwen dat jongere mensen steeds meer beïnvloed worden door luidruchtig gamen.

“Het binnenoor bevat kleine haarcellen die ons helpen om te horen door geluidstrillingen op te vangen”, legt dr. Mutua uit, die vooral kinderen behandelt.

Door ouderdom nemen deze cellen natuurlijk af, maar blootstelling aan hoge geluidsniveaus, zoals die van luide videogames, kan ze ook onherstelbaar beschadigen", voegt hij eraan toe.

Veiliger gamen

Hoewel luidruchtig gamen een belangrijke rol speelt, kunnen ook andere factoren tot gehoorverlies leiden. Ziekten zoals de bof en meningitis, maar ook bepaalde medicijnen zoals aspirine, kinine en chemotherapiemedicijnen kunnen het gehoor beschadigen, waarschuwen experts.

“Gamers kunnen het volume verlagen om het risico te verkleinen, maar het echte probleem is de duur van de blootstelling, vooral voor kinderen,” waarschuwt dr. Mutua.

Als reactie op deze groeiende bezorgdheid hebben de International Telecommunication Union (ITU) en de WHO de eerste wereldwijde norm voor veilig luisteren bij videogames geïntroduceerd. De norm, die is uitgebracht naar aanleiding van Wereldgehoordag op 3 maart, is bedoeld om gehoorverlies bij gamers te voorkomen door informatie, waarschuwingen en veiligheidsfuncties te bieden.

De richtlijnen bevelen het volgende aan:

Het bijhouden van geluidsverdraging: Meet de blootstelling van een speler aan geluid in realtime.

Veiligheidsmodus voor hoofdtelefoon: Past automatisch het volume aan bij het schakelen tussen koptelefoon en luidsprekers.

Waarschuwingen op het scherm: Pop-upberichten informeren spelers over geluidsgebruik en voorspellen wanneer de veilige limieten worden overschreden.

Ouders kunnen deze functies gebruiken om veilige geluidsniveaus in te stellen op de apparaten van hun kinderen, voor een gezondere game-ervaring.

Een oproep tot actie

“Iedereen kan vandaag stappen ondernemen om zijn gehoor levenslang te beschermen”, aldus dr. Jérôme Salomon, assistent-directeur-generaal van de WHO voor universele gezondheidsdekking, in een persbericht over de wereldwijde norm voor veilig luisteren.

“De WHO/ITU-standaard voor veilig luisteren stelt overheden, fabrikanten en maatschappelijke organisaties in staat om veiligere luisteromgevingen te creëren, zodat mensen van alle leeftijden kunnen genieten van activiteiten zoals gamen zonder hun gehoor in gevaar te brengen.”

Voorheen bestonden er geen wereldwijde richtlijnen voor veilig luisteren tijdens videospellen. Nu, met deze nieuwe normen, hoopt men een balans te vinden tussen het plezier van gamen en het behoud van het gehoor - een cruciale stap voor de miljoenen jonge gamers wereldwijd.

Naarmate de game-industrie blijft groeien, moet ook het bewustzijn van de risico's groeien. Voor ouders als Ted Ouma bieden deze maatregelen een manier om het gehoor van hun kinderen te beschermen zonder dat ze de spellen waar ze zo van houden hoeven af te pakken. Het geluid van lachen en spelen mag immers nooit worden overstemd door de stilte van vermijdbaar gehoorverlies.