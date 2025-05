President Recep Tayyip Erdogan heeft de 110e verjaardag van de Slag om Canakkale herdacht en benadrukt het blijvende belang van wat hij de “Geest van Canakkale” noemt.

Op vrijdag verklaarde hij dat de moed, eenheid en vastberadenheid die de Turkse natie tijdens de Canakkale-campagne toonde, nog steeds een leidraad vormen voor het land vandaag de dag.

Erdogan benadrukte dat het nu aan de jongere generaties is om de boodschap van onafhankelijkheid en veerkracht, die in de geschiedenis van de natie is verankerd, hoog te houden.

Hij onderstreepte dat de offers die bij Canakkale zijn gebracht, herinnerd en geëerd moeten worden door ervoor te zorgen dat deze waarden worden behouden en naar de toekomst worden overgedragen.

De Eeuw van Turkije

Door de historische erfenis te koppelen aan de toekomst van de natie, wees Erdogan op de visie van de “Eeuw van Turkije” als een moderne weerspiegeling van de geest die heerste in Canakkale.

Hij zei dat het doel is om de voorouders waardig te zijn die de kansen trotseerden en de loop van de geschiedenis veranderden door enkele van de machtigste legers van hun tijd te verslaan.

Ondanks de aanhoudende wereldwijde uitdagingen herbevestigde Erdogan Turkije’s vastberadenheid om oorlog, terrorisme en geweld te vervangen door vrede, harmonie en menselijke waardigheid. Hij beschreef dit als een voortzetting van de bredere strijd van de natie voor rechtvaardigheid en menselijkheid.

Eerbetoon aan de grondleggers van een natie

De president sloot zijn boodschap af met een eerbetoon aan de helden van Canakkale, in het bijzonder Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Hij bracht zijn hartelijke groeten over aan alle Turkse burgers en riep op tot een hernieuwde toewijding aan de waarden die zijn gesmeed tijdens een van de meest cruciale hoofdstukken van de natie.