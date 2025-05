Bij zijn aankomst in de Verenigde Staten werd de extreem-rechtse Israëlische minister Itamar Ben-Gvir bespot voor zijn verwerping van overeenkomsten van Gaza over gijzelaars en wapenstilstand, door Israëlische expats die zich hebben georganiseerd als de activistische groep UnXeptable.

In een bericht dat gedeeld werd op X, bekritiseerde de groep Ben-Gvir met de volgende woorden: “De voormalige terrorist schept op over het saboteren van staakt-het-vuren deals in Gaza die onze gijzelaars zouden redden. We zullen hem achtervolgen tot het einde van de wereld, tot in Miami, New York en Washington DC. Ben Gvir's geweld en racisme gaan alle perken te buiten. Hij is een schande.”