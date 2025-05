Koeweit heeft de release van de videogame “Call of Duty: Black Ops 6” verboden, waarin Saddam Hussein de hoofdrol speelt en die zich deels afspeelt in de Golfoorlog van de jaren negentig.

Koeweit heeft nog niet publiekelijk erkend dat het de game gaat verbieden. Het is een belangrijk product van de ontwikkelaar Activision, die eigendom is van Microsoft en die vrijdag wereldwijd uitkomt.

Maar Activision gaf in een verklaring toe dat de game “niet is goedgekeurd voor release in Koeweit”. Er werd niet verder op ingegaan.

De videogame, een first-person shooter, volgt CIA-agenten die soms vechten in de Verenigde Staten en ook in het Midden-Oosten. Game-playtrailers voor het spel tonen brandende olievelden, een pijnlijke herinnering voor Koeweiters.

Er zijn ook afbeeldingen van Saddam en de oude driesterrenvlag van Irak te zien in de beelden die door de ontwikkelaars zijn vrijgegeven vóór de lancering van het spel.

De multiplayer-sectie van de game, een populaire feature van de serie, bevat wat lijkt op een woestijnschietpartij in Koeweit genaamd Scud, waarschijnlijk vernoemd naar de raketten die Saddams troepen tijdens de oorlog afvuurden. Een andere heet Babylon, naar de oude stad in Irak.

Het is niet de eerste keer dat de populaire gamefranchise in controverse terechtkomt vanwege de weergave van plaatsen en mensen in het spel. Het spel kreeg kritiek omdat mensen uit Azië en het Midden-Oosten als slechteriken werden afgebeeld.

Bloedbad op een Russisch vliegveld

“Call of Duty,” dat in 2003 op de markt kwam als een first-person shooter die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, is uitgegroeid tot een imperium ter waarde van miljarden dollars dat nu eigendom is van Microsoft.

Maar het is ook controversieel geworden omdat de gameplay het domein van de geopolitiek is binnengegaan. China en Rusland hebben beide hoofdstukken in de franchise verboden.

"No Russian" is een missie in de videogame Call of Duty: Modern Warfare 2 uit 2009.

De missie in het spel werd controversieel omdat spelers deelnamen aan een terroristische aanval op een Russisch vliegveld, waarbij burgers omkwamen.

Critici noemden de verhaallijn "nonsensicaal" en lachten om de optie om het level over te slaan. Vanwege het grafische geweld in het level werd het level gecensureerd in internationale versies van het spel, inclusief de volledige verwijdering uit de Russische editie.

Castro had het laatste woord

Fidel Castro, de Cubaanse leider en doelwit van een moordpoging door de VS, speelde een rol in Call of Duty: Black Ops uit 2010.

De missie, getiteld “Operation 40”, toont Amerikaanse agenten Mason, Woods en Bowman die proberen Fidel Castro te vermoorden. Mason doodt hem met succes, maar onthult later dat ze in plaats daarvan een body double hebben gedood.

Cuba noemde de versie van het spel een ‘pervers’ stukje Amerikaanse propaganda en haalde uit naar Washington vanwege de vele mislukkingen bij de moord op Castro.

Het protest in China

In 2020 bevatte de trailer van Call of Duty Black Ops: Cold War echte historische documentairebeelden, waaronder beelden van de protesten op het Tiananmenplein in 1989.

De officiële teasertrailer van twee minuten voor de langverwachte wereldwijde release van Activision is in China verboden, omdat Beijing de historische waarde en herdenking van de protesten van 1989 nauwlettend in de gaten houdt.

Moslim woede

In 2021 kreeg de gamefranchise te maken met hevige kritiek in islamitische landen, nadat de nieuwste editie ervan werd beschuldigd geen respect te hebben voor het islamitische geloof.

In Call of Duty: Vanguard's Zombies waren er een paar scènes waarin pagina's van wat de Koran lijkt te zijn, het heiligste boek van de Islam, verspreid op de grond lagen.

Dit leidde tot een rel op sociale media en oproepen tot een boycot van het spel. De gamefranchise bood later haar excuses aan.