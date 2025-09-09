POLITIEK
2 min lezen
Het wordt steeds lastiger om kritiek te leveren op de regering
Het Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens waarschuwt dat het steeds moeilijker wordt om kritiek te leveren op de Nederlandse regering. De organisatie wijt dit aan strengere wetgeving, bezuinigingen en polariserende politieke discussies.
Het wordt steeds lastiger om kritiek te leveren op de regering
In een gezonde democratie kunnen uiteenlopende meningen vreedzaam naast elkaar bestaan. / Foto: AA
9 september 2025

Het maatschappelijk middenveld in Nederland is van oudsher levendig en divers. Het omvat naast vakbonden ook groepen als liefdadigheidsinstellingen en religieuze gemeenschappen. Door uiteenlopende belangen te verenigen, stellen deze organisaties de Nederlandse bevolking in staat om te reageren op het overheidsbeleid.

Voor het handhaven van de democratische rechtsstaat en de mensenrechten is het maatschappelijk middenveld essentieel. Het kan een stem zijn voor of tegen keuzes van de regering, de regering oproepen om de mensenrechten te beschermen, de kennis van het publiek over maatschappelijke kwesties vergroten en de betrokkenheid van burgers bevorderen.

In een gezonde democratie kunnen uiteenlopende meningen vreedzaam naast elkaar bestaan.

Zorgwekkende getallen

Het Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens waarschuwt echter dat het voor maatschappelijke organisaties die kritisch zijn over de regering steeds moeilijker wordt om in het land te opereren. De “zorgwekkende indicatoren” die de instelling waarneemt, doet hun denken aan voorbeelden in landen als Hongarije.

Uit de bevindingen blijkt dat er een “opvallend grote” perceptie bestaat dat de omstandigheden voor het maatschappelijk middenveld verslechteren, ongeacht het feit dat niet iedereen dezelfde ervaringen heeft.

Aanbevolen

Morele dilemma

Volgens het rapport is de helft van de organisaties van mening dat zij in een slechte financiële positie verkeren. Bovendien hebben deze groepen “de afgelopen twee jaar moeite gehad om fondsen te werven”.

Andere inkomstenbronnen zijn soms beperkt voor organisaties waarvan de financiering onder druk staat, en zij melden ook dat zij “af en toe morele dilemma's ondervinden bij het aanpassen van hun identiteit aan politieke druk”.

Het Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens stelt in het rapport voor dat de overheid de legitimiteit van het maatschappelijk middenveld erkent. Hiernaast roepen ze op tot het onthouden van onnodige belemmeringen voor het vermogen van maatschappelijke organisaties om fondsen te werven.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us