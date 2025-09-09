Het maatschappelijk middenveld in Nederland is van oudsher levendig en divers. Het omvat naast vakbonden ook groepen als liefdadigheidsinstellingen en religieuze gemeenschappen. Door uiteenlopende belangen te verenigen, stellen deze organisaties de Nederlandse bevolking in staat om te reageren op het overheidsbeleid.

Voor het handhaven van de democratische rechtsstaat en de mensenrechten is het maatschappelijk middenveld essentieel. Het kan een stem zijn voor of tegen keuzes van de regering, de regering oproepen om de mensenrechten te beschermen, de kennis van het publiek over maatschappelijke kwesties vergroten en de betrokkenheid van burgers bevorderen.

In een gezonde democratie kunnen uiteenlopende meningen vreedzaam naast elkaar bestaan.

Zorgwekkende getallen

Het Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens waarschuwt echter dat het voor maatschappelijke organisaties die kritisch zijn over de regering steeds moeilijker wordt om in het land te opereren. De “zorgwekkende indicatoren” die de instelling waarneemt, doet hun denken aan voorbeelden in landen als Hongarije.

Uit de bevindingen blijkt dat er een “opvallend grote” perceptie bestaat dat de omstandigheden voor het maatschappelijk middenveld verslechteren, ongeacht het feit dat niet iedereen dezelfde ervaringen heeft.