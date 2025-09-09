Het maatschappelijk middenveld in Nederland is van oudsher levendig en divers. Het omvat naast vakbonden ook groepen als liefdadigheidsinstellingen en religieuze gemeenschappen. Door uiteenlopende belangen te verenigen, stellen deze organisaties de Nederlandse bevolking in staat om te reageren op het overheidsbeleid.
Voor het handhaven van de democratische rechtsstaat en de mensenrechten is het maatschappelijk middenveld essentieel. Het kan een stem zijn voor of tegen keuzes van de regering, de regering oproepen om de mensenrechten te beschermen, de kennis van het publiek over maatschappelijke kwesties vergroten en de betrokkenheid van burgers bevorderen.
In een gezonde democratie kunnen uiteenlopende meningen vreedzaam naast elkaar bestaan.
Zorgwekkende getallen
Het Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens waarschuwt echter dat het voor maatschappelijke organisaties die kritisch zijn over de regering steeds moeilijker wordt om in het land te opereren. De “zorgwekkende indicatoren” die de instelling waarneemt, doet hun denken aan voorbeelden in landen als Hongarije.
Uit de bevindingen blijkt dat er een “opvallend grote” perceptie bestaat dat de omstandigheden voor het maatschappelijk middenveld verslechteren, ongeacht het feit dat niet iedereen dezelfde ervaringen heeft.
Morele dilemma
Volgens het rapport is de helft van de organisaties van mening dat zij in een slechte financiële positie verkeren. Bovendien hebben deze groepen “de afgelopen twee jaar moeite gehad om fondsen te werven”.
Andere inkomstenbronnen zijn soms beperkt voor organisaties waarvan de financiering onder druk staat, en zij melden ook dat zij “af en toe morele dilemma's ondervinden bij het aanpassen van hun identiteit aan politieke druk”.
Het Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens stelt in het rapport voor dat de overheid de legitimiteit van het maatschappelijk middenveld erkent. Hiernaast roepen ze op tot het onthouden van onnodige belemmeringen voor het vermogen van maatschappelijke organisaties om fondsen te werven.