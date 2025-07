Het Israëlische leger heeft verklaard dat het tijdens invallen in het zuiden van Syrië meerdere personen heeft gearresteerd en hen naar Israël heeft overgebracht voor ondervraging.

In een militaire verklaring werd gemeld dat troepen van de 210de Divisie van het leger afgelopen week verschillende invallen hebben uitgevoerd in het zuiden van Syrië, gericht op wat zij "wapenopslagplaatsen" noemden.

Het leger verklaarde dat meerdere personen zijn vastgehouden en naar Israël zijn gebracht voor "uitgebreid verhoor."

Hoewel de nieuwe Syrische regering geen bedreigingen heeft geuit tegen Israël, heeft het Israëlische leger zijn aanvallen in Syrië geïntensiveerd sinds de val van het regime van Bashar al-Assad eind 2024.

Deze aanvallen omvatten dodelijke luchtaanvallen waarbij burgers omkwamen en posities, voertuigen en munitie van het Syrische leger werden vernietigd. Israëlische troepen hebben ook invallen uitgevoerd in de provincies Quneitra en Rif Dimashq.

Sinds 1967 bezet Israël het grootste deel van de Syrische Golanhoogten. Na de val van Assad heeft Tel Aviv zijn controle uitgebreid naar de Syrische bufferzone en het Ontkoppelingsakkoord van 1974 met Syrië ongeldig verklaard.

Assad, die bijna 25 jaar over Syrië regeerde, vluchtte in december naar Rusland, waarmee een einde kwam aan de decennialange macht van de Baath-partij die in 1963 begon.

In januari werd in Syrië een nieuwe overgangsregering gevormd onder leiding van president Ahmed al-Sharaa.