Zeventien leden van de Griekse Helleense Kustwacht zijn aangeklaagd in verband met de scheepsramp bij Pylos in 2023, een van de dodelijkste migrantenbootrampen in de Middellandse Zee van het afgelopen decennium.

De Adriana, een overvolle vissersboot met tot wel 750 migranten aan boord—waaronder veel Syrische vluchtelingen die oorlog en armoede ontvluchtten—zonk op 14 juni 2023, wat leidde tot wereldwijde verontwaardiging.

Het schip was vertrokken vanuit Libië met bestemming Italië, maar zonk in internationale wateren binnen de Griekse zoek- en reddingszone nabij Pylos.

Ten minste 82 lichamen werden geborgen na de ramp, maar er wordt gevreesd voor 650 doden, waaronder veel vrouwen en kinderen die onderdeks vastzitten. Slechts 104 passagiers overleefden de ramp.

Bijna twee jaar later heeft de plaatsvervangend aanklager van de Piraeus Marine Rechtbank 17 kustwachtmedewerkers aangeklaagd, waaronder de kapitein van het schip LS-920, vanwege hun rol in de ramp met de Adriana, aldus een BBC-rapport dat dinsdag werd gepubliceerd.

De kapitein wordt beschuldigd van “het veroorzaken van de scheepsramp,” “gevaarlijke inmenging in het maritiem transport,” en “nalaten van hulpverlening.”

Vier hoge functionarissen, waaronder de voormalige chef van de Kustwacht en de supervisor van het Nationale Zoek- en Reddingscoördinatiecentrum, zijn aangeklaagd voor “het blootstellen van anderen aan gevaar.” De bemanningsleden van de LS-920 worden beschuldigd van “eenvoudige medeplichtigheid.”

De aanklacht volgt op een onderzoek dat ernstige procedurele fouten aan het licht bracht. De kustwacht zou de zoek- en reddingsoperatie (SAR) hebben vertraagd en gewacht hebben tot de Adriana de Griekse jurisdictie zou verlaten en Italiaanse wateren zou binnenvaren.

Een bron die wordt geciteerd in het 148 pagina's tellende rapport verklaarde: “Op geen enkel moment voor het zinken werd de situatie geëscaleerd van eenvoudig toezicht naar een nood- of alarmstatus”, wat in tegenspraak is met de beweringen van de kustwacht dat het schip zeewaardig was en dat er geen noodoproepen waren ontvangen.

Uit het onderzoek bleek ook dat de kustwacht niet reageerde op oproepen van het grensagentschap Frontex van de Europese Unie, geen extra assistentie vroeg en slechts één kustwachtschip ter plaatse stuurde - een schip dat ontworpen was om slechts 36 mensen te vervoeren, bemand door speciale eenheden maar uitgerust met minimale reddingsuitrusting.

Families eisen gerechtigheid

Overlevenden hebben het officiële verslag betwist en beweren dat de kustwacht een riskante sleepactie uitvoerde die ervoor zorgde dat de Adriana kapseisde, en later belangrijke getuigenissen onderdrukte.

“Ze bevestigden een touw aan de linkerkant,” zei Musaab, een Syrische vluchteling die onder een pseudoniem sprak om zijn identiteit te beschermen, in een interview met de BBC.

“Iedereen bewoog naar de rechterkant van onze boot om deze in balans te houden. Het Griekse schip trok zich snel terug, waardoor onze boot omsloeg. Ze bleven het een heel stuk meeslepen.”

Musaab en een andere Syrische vluchteling, Ahmad, meldden ook dat ze door functionarissen tot zwijgen werden gebracht na aankomst in Kalamata.

“De kustwacht zei ons ‘mond dicht’ toen we begonnen te praten over hoe de Griekse autoriteiten de ramp hadden veroorzaakt,” zei Ahmad, eraan toevoegend: “Toen mensen zeiden dat de Griekse kustwacht de schuldige was, zei de verantwoordelijke functionaris tegen de tolk dat hij de geïnterviewde moest laten stoppen met praten.”

Hij onthulde ook dat zijn jongere broer een van degenen was die het zinken niet overleefden.

“Ik ben blij dat ze eindelijk verantwoordelijk worden gehouden,” zei hij. “Maar totdat ik ze achter de tralies zie, is er niets echt gedaan. Eerlijk gezegd vertrouw ik het Griekse rechtssysteem niet.”

Een gezamenlijk juridisch team dat de slachtoffers vertegenwoordigt, noemde de aanklachten “een belangrijke en vanzelfsprekende stap richting gerechtigheid en genoegdoening voor de slachtoffers.”

De 17 kustwachtleden zullen naar verwachting in de komende weken worden verhoord. De rechtbank zal later beslissen of er een volledig proces komt of dat de aanklachten worden verworpen.

De Griekse autoriteiten hebben consequent elke schuld ontkend en benadrukken dat de Kustwacht de mensenrechten respecteert en de afgelopen tien jaar meer dan 250.000 mensen op zee heeft gered.