De EU-buitenlandchef Kaja Kallas verklaarde dinsdag dat ze hoopte op een spoedige overeenstemming over een nieuwe reeks sancties van de EU tegen Rusland, waaronder het verlagen van een prijsplafond op Russische olie-exporten.

De nieuwe ronde sancties vanwege de oorlog in Oekraïne is al weken vertraagd door een geschil met Slowakije over aparte plannen om Russische gasimporten geleidelijk af te bouwen, en door weerstand van Malta tegen het prijsplafond.

"We hopen dat we vandaag of morgen het 18e sanctiepakket kunnen aannemen," zei Kallas voorafgaand aan een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

"Ik hoop dat het vandaag lukt, maar er is nog wat werk te doen."

De Rusland-vriendelijke leider van Slowakije, Robert Fico, heeft aangegeven dat hij zijn verzet mogelijk zal laten varen na gesprekken met Brussel over de plannen om Russische gasimporten tegen eind 2027 stop te zetten.

Ambtenaren meldden dat de EU ook dicht bij een akkoord is over een plan om het prijsplafond op Russische olie, die naar derde landen wordt geëxporteerd, te verlagen.

"Het is in beweging," vertelde Kallas aan journalisten.

Dit gebeurt ondanks dat EU-bondgenoten er niet in zijn geslaagd de Amerikaanse president Donald Trump te overtuigen om mee te gaan met het plan.

Het prijsplafond is een initiatief van de G7 en is bedoeld om de inkomsten van Rusland uit olie-export naar landen wereldwijd te beperken.

Het olieprijsplafond, dat in 2022 door de G7 is vastgesteld op $60, is ontworpen om de prijs te beperken waartegen Moskou olie wereldwijd kan verkopen door scheepvaartbedrijven en verzekeraars te verbieden om export boven dat bedrag te faciliteren.

Onder het nieuwe EU-plan - dat waarschijnlijk ook de steun zal hebben van G7-bondgenoten zoals het Verenigd Koninkrijk en Canada - zou de EU een nieuw flexibel tarief onder de marktwaarde vaststellen.

Volgens interne EU-discussies gedeeld met AFP zou dat momenteel neerkomen op $47,6.

Diplomaten erkennen dat het feit dat de Verenigde Staten niet meedoen, de effectiviteit van de maatregel zal verminderen.

"Zelfs als de Amerikanen niet meedoen, maar de andere G7-landen wel, dan gaan we door," zei Kallas.

Als onderdeel van de sancties is de EU ook van plan om tientallen schepen in de "schaduwvloot" van verouderde tankers, die door Rusland worden gebruikt om olie-exportbeperkingen te omzeilen, aan te pakken.

De nieuwe maatregelen van de EU komen terwijl Trump een strenger standpunt inneemt tegenover Rusland en dreigt met zware "secundaire tarieven" als Moskou niet binnen 50 dagen stopt met vechten.