Washington en Kiev hebben korte gesprekken gevoerd in Saoedi-Arabië, een dag nadat urenlange onderhandelingen tussen de VS en Rusland over het stoppen van de gevechten in Oekraïne zonder doorbraken waren geëindigd.

“De gesprekken zijn voorbij. Alle details zullen later worden aangekondigd,” vertelde een Oekraïense bron dinsdag aan een kleine groep media, kort nadat werd gemeld dat de bijeenkomst was begonnen.

De onderhandelingen tussen Oekraïense en Amerikaanse functionarissen volgden op urenlange gesprekken tussen Rusland en de VS, die geen aankondiging van een wapenstilstand opleverden.

In Moskou liet het Kremlin weten dat de “inhoud” van de gesprekken met de VS een dag eerder niet openbaar zal worden gemaakt, omdat de resultaten nog worden geanalyseerd.

“Ze worden geanalyseerd,” verklaarde Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. “De inhoud van deze gesprekken zal zeker niet worden gepubliceerd,” voegde hij eraan toe.

Het Kremlin gaf aan dat de contacten met Washington zullen doorgaan, maar dat er geen “specifieke” datum is voor een volgende bijeenkomst. Laat op dinsdag meldden Russische persbureaus dat Rusland en de VS van plan zijn een gezamenlijke verklaring vrij te geven over de resultaten van de gesprekken. Er was echter geen teken vanuit Moskou dat het akkoord zou gaan met een wapenstilstand.

Aanval op Sumy

Deze nieuwe gesprekken vinden plaats terwijl zowel Rusland als Oekraïne hun aanvallen op de grond opvoeren. Kiev meldde dat zijn luchtverdedigingseenheden 78 van de 139 door Rusland gelanceerde drones op dinsdag hadden neergehaald.

In de noordoostelijke Oekraïense stad Sumy steeg het aantal gewonden door een Russische aanval een dag eerder tot 101, waaronder 23 kinderen. De aanval trof een woonwijk in de stad nabij de Russische grens, terwijl de onderhandelingen in Riyad plaatsvonden.

De lokale administratie in Sumy meldde dat 14 volwassenen en 16 kinderen in het ziekenhuis lagen, met één volwassene en één kind in “ernstige toestand.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy beschuldigde Moskou ervan een voordeel op het slagveld te willen behalen voordat het akkoord zou gaan met een wapenstilstand.

Het Kremlin temperde de verwachtingen van een snelle oplossing, aangezien de retoriek rond een mogelijke stopzetting van de gevechten toenam na de verkiezing van Trump.

Een Russische onderhandelaar verklaarde eerder op dinsdag dat Moskou “nuttige” gesprekken met Amerikaanse vertegenwoordigers zou voortzetten, maar dat het zou streven naar betrokkenheid van de VN en andere landen.

‘Intensieve dialoog’

Oekraïne heeft herhaaldelijk het Kremlin beschuldigd van het uitstellen van serieuze discussies over het implementeren van een wapenstilstand.

“We hebben over alles gesproken, het was een intensieve dialoog, niet gemakkelijk, maar zeer nuttig voor ons en de Amerikanen,” vertelde Grigory Karasin aan het staatsnieuwsagentschap TASS, eraan toevoegend dat “veel problemen werden besproken.”

“Natuurlijk zijn we ver verwijderd van het oplossen van alles, van overeenstemming over alle punten, maar het lijkt erop dat dit soort discussies zeer op tijd komt,” zei hij.

“We zullen hiermee doorgaan, met betrokkenheid van de internationale gemeenschap, vooral de Verenigde Naties en bepaalde landen,” voegde Karasin eraan toe.

Hij sprak een dag nadat de Amerikaanse en Russische teams 12 uur lang gesprekken hadden gevoerd in een luxe hotel in Saoedi-Arabië.

Tijdens een eerdere ronde van gesprekken deze maand in Jeddah - enkele dagen na de berisping van de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy door Trump in het Witte Huis - stemde Kiev in met een door de VS voorgestelde 30-daagse wapenstilstand, die vervolgens werd afgewezen door de Russische president Vladimir Poetin.

Ambtenaren bestuderen nu een mogelijke hervatting van het Zwarte Zee-initiatief, een overeenkomst die miljoenen tonnen graan en andere voedselexporten mogelijk maakte vanuit Oekraïense havens.