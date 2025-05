Wetenschappers in Australië hebben een doorbraak bereikt – voor het eerst hebben ze kangoeroe-embryo's geproduceerd via in-vitrofertilisatie (IVF). Deze ontwikkeling, zo stellen zij, kan bijdragen aan het behoud van bedreigde diersoorten – een bijzonder belangrijke kwestie voor Australië, dat sinds de kolonisatie al 38 diersoorten heeft verloren aan uitsterving.

Een team onder leiding van wetenschappers van de Universiteit van Queensland heeft embryo's van de oostelijke grijze kangoeroe gemaakt met behulp van intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Dit is een techniek die veel wordt gebruikt bij menselijke IVF, waarbij een spermacel rechtstreeks in een rijpe eicel wordt geïnjecteerd.

Het onderzoek van het team is gepubliceerd in het tijdschrift Reproduction, Fertility and Development en werd gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de International Embryo Technology Society (IETS) in 2025.

Volgens hoofdonderzoeker Dr. Andres Gambini biedt deze baanbrekende prestatie waardevolle inzichten in de voortplanting van buideldieren en de mogelijkheden van geassisteerde voortplantingstechnologieën voor natuurbehoud.

Hij verklaarde: “Australië herbergt de grootste diversiteit aan buideldierfauna ter wereld, maar heeft ook het hoogste uitstervingspercentage onder zoogdieren.”

“Ons uiteindelijke doel is het behoud van bedreigde buideldiersoorten zoals koala's, Tasmaanse duivels, noordelijke breedneuswombats en Leadbeater’s possums te ondersteunen,” voegde Dr. Gambini toe.

Tijdens de proef beoordeelde het team de ontwikkeling van kangoeroe-eicellen en sperma in het laboratorium voordat embryo's werden geproduceerd via ICSI. Dr. Gambini legde uit: “Omdat oostelijke grijze kangoeroes overmatig aanwezig zijn, hebben we hun eicellen en sperma verzameld om te dienen als model voor het aanpassen van embryotechnologieën die al worden toegepast bij huisdieren en mensen.”

“Toegang tot buideldierweefsels is een uitdaging omdat ze minder bestudeerd zijn dan huisdieren, ondanks dat ze iconisch en essentieel zijn voor de Australische biodiversiteit. We zijn nu bezig met het verfijnen van technieken om buideldiereicellen en sperma te verzamelen, te kweken en te bewaren,” voegde hij toe.

Door het ontwikkelen van bewaarmethoden willen Dr. Gambini en zijn team het genetisch materiaal van deze unieke en waardevolle dieren veiligstellen voor toekomstig gebruik om hun behoud te garanderen. “Hoewel het moeilijk is om een exacte tijdlijn te geven, hopen we met voortdurende samenwerking, financiering en technische vooruitgang dat de geboorte van een buideldier via IVF binnen een decennium werkelijkheid kan worden,” zei hij.

