Het Israëlische leger heeft verklaard een zogenaamde 'gerichte' grondoperatie te hebben uitgevoerd om een bufferzone tussen het noorden en zuiden van Gaza uit te breiden.

"In de afgelopen 24 uur hebben troepen een gerichte, doelgerichte grondoperatie uitgevoerd in het centrale en zuidelijke deel van Gaza om de bufferzone tussen het noorden en zuiden van Gaza uit te breiden," verklaarde legerwoordvoerder Avichay Adraee woensdag via Telegram.

"Tijdens de operatie hebben de troepen hun hernieuwde controle over de centrale Netzarim-as uitgebreid," voegde hij eraan toe. Deze as scheidt het noorden van Gaza van het zuiden.

Minstens 436 mensen zijn omgekomen en meer dan 670 anderen raakten gewond bij hernieuwde Israëlische luchtaanvallen op Gaza sinds dinsdag. Deze aanvallen hebben een staakt-het-vuren en een gevangenenruilovereenkomst, die sinds januari van kracht waren, aan gruzelementen geslagen.

Bijna 50.000 Palestijnen zijn omgekomen, voornamelijk vrouwen en kinderen, en meer dan 112.000 anderen raakten gewond tijdens een brute Israëlische militaire campagne in Gaza sinds oktober 2023.

In november 2024 heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.