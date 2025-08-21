Het Israëlische leger heeft aangekondigd een "nieuwe fase" te zijn begonnen in zijn voortdurende offensief om Gaza-Stad te heroveren, waarmee het de escalatie van zijn acties in de belegerde Palestijnse enclave voortzet.

"We zijn begonnen met voorbereidende operaties en de eerste stadia van de aanval op Gaza-Stad. Onze troepen bevinden zich nu aan de rand van Gaza-Stad," verklaarde legerwoordvoerder Effie Defrin tijdens een persconferentie.

Hij zei dat het leger is overgegaan naar de tweede fase van zijn grondinvasie, met de codenaam Operatie Gideon's Chariots.

"Hamas vandaag is niet dezelfde Hamas als voor de operatie," beweerde Defrin.

Volgens hem heeft stafchef Eyal Zamir 60.000 nieuwe oproepen voor reservisten uitgevaardigd en de dienstorders van 20.000 huidige militairen verlengd om de uitbreiding te ondersteunen.

Defrin verklaarde ook dat Israël 75 procent "operationele controle" over Gaza heeft.

Gedwongen verplaatsing

Op 8 augustus keurde premier Benjamin Netanyahu’s Oorlogskabinet een plan goed om de enclave geleidelijk te heroveren, te beginnen met Gaza-Stad.

Het plan voorziet in het dwingen van bijna 1 miljoen Palestijnen naar het zuiden, het omsingelen van de stad en het uitvoeren van grondaanvallen in woonwijken.