Israëlisch leger start 'nieuwe fase' van genocide om Gaza-stad te bezetten
Het plan voorziet in het naar het zuiden verdrijven van bijna 1 miljoen Palestijnen, het omsingelen van de stad en het bestormen van woonwijken.
Israëlische tanks en gepantserde voertuigen mobiliseren bij de Gazagrenzen terwijl de aanvallen doorgaan. / AA
21 augustus 2025

Het Israëlische leger heeft aangekondigd een "nieuwe fase" te zijn begonnen in zijn voortdurende offensief om Gaza-Stad te heroveren, waarmee het de escalatie van zijn acties in de belegerde Palestijnse enclave voortzet.

"We zijn begonnen met voorbereidende operaties en de eerste stadia van de aanval op Gaza-Stad. Onze troepen bevinden zich nu aan de rand van Gaza-Stad," verklaarde legerwoordvoerder Effie Defrin tijdens een persconferentie.

Hij zei dat het leger is overgegaan naar de tweede fase van zijn grondinvasie, met de codenaam Operatie Gideon's Chariots.

"Hamas vandaag is niet dezelfde Hamas als voor de operatie," beweerde Defrin.

Volgens hem heeft stafchef Eyal Zamir 60.000 nieuwe oproepen voor reservisten uitgevaardigd en de dienstorders van 20.000 huidige militairen verlengd om de uitbreiding te ondersteunen.

Defrin verklaarde ook dat Israël 75 procent "operationele controle" over Gaza heeft.

Gedwongen verplaatsing

Op 8 augustus keurde premier Benjamin Netanyahu’s Oorlogskabinet een plan goed om de enclave geleidelijk te heroveren, te beginnen met Gaza-Stad.

Het plan voorziet in het dwingen van bijna 1 miljoen Palestijnen naar het zuiden, het omsingelen van de stad en het uitvoeren van grondaanvallen in woonwijken.

Op 11 augustus lanceerde Israël een grootschalige aanval op de wijk Zeitoun in Gaza-Stad.

Getuigen beschreven hoe huizen werden opgeblazen met explosieven geladen robots, artillerievuur, willekeurig schieten en massale verplaatsing van bewoners.

Israëls acties in Gaza

Israël heeft sinds oktober 2023 meer dan 62.100 Palestijnen in Gaza gedood.

De enclave is verwoest door maandenlange bombardementen, met wijdverspreide waarschuwingen voor gedwongen uithongering van door de VN gesteunde experts.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof.

Het bloedvergieten in Gaza-Stad markeert een keerpunt in de situatie, waarbij Israëlische functionarissen openlijk spreken over een langetermijnplan voor herbezetting, ondanks toenemende internationale veroordeling.

