Omar Suleiman heeft Elon Musk opgeroepen om te stoppen met het blazen van politieke “hondenfluitjes van islamofobie” en heeft 's werelds rijkste man uitgenodigd voor een gesprek indien Musk onbewust anti-islamitische boodschappen verspreidt op zijn sociale mediaplatform.

Suleiman, een wereldwijd gerenommeerde imam, theoloog, mensenrechtenactivist en voorzitter van het Yaqeen Instituut voor Islamitisch Onderzoek, beschuldigde Musk dinsdag van het delen van "gevaarlijke" en "leugenachtige" tweets over de islam.

"Wanneer een van je Tesla's iemand doodt tijdens het zelfrijden of in brand vliegt en de media je voertuigen als onveilig bestempelen, wijs je op steekproefbias, deel je allerlei statistieken en beweer je dat de media opzettelijk of per ongeluk statistieken verkeerd weergeven om een wraakzuchtige agenda te promoten," schreef Suleiman op zijn X-account, terwijl hij Musk, de miljardair-CEO van SpaceX en Tesla, tagde.

"Toch heb je de afgelopen week elk denkbaar hondenfluitje van islamofobie geblazen door een selecte groep (afschuwelijke) incidenten te benadrukken die zogenaamd in naam van de islam zijn gepleegd. Je stortvloed aan tweets gericht op de islam is net zo gevaarlijk als vals over een geloof dat door meer dan 2 miljard mensen wordt beoefend."

Suleiman gaf aan bereid te zijn om met Musk in gesprek te gaan als deze "oprecht" op zoek is naar opheldering.

"Als je je er niet van bewust bent dat je dit doet en oprecht opheldering wilt, dan ben ik, samen met vele anderen die gemakkelijk bereikbaar zijn, bereid om een gesprek te voeren. Als dit een opzettelijke lastercampagne is, dan ben je inderdaad net zo hypocriet als alle anderen die je ooit hebt veroordeeld," schreef Suleiman.

Musk negeert blanke Britse mannen

Musk, die als externe adviseur zal dienen in de nieuwe regering van Donald Trump, heeft zich gemengd in de Britse politieke aangelegenheden.

Hij heeft een enorme controverse veroorzaakt over bendes mannen die meisjes in Engeland decennialang hebben misbruikt en verkracht, waarbij hij zich richtte op de moslim- en Pakistaanse afkomst van sommige daders, terwijl hij de meerderheid van blanke Britten die bij deze misdaden betrokken waren, negeerde.

Deze incidenten zijn door extreemrechtse politici gebruikt om kindermisbruik te koppelen aan immigratie en om tegenstanders te beschuldigen van doofpotaffaires.

De miljardair en Tesla-CEO heeft een grillige interesse getoond in de Britse politiek sinds de centrumlinkse Labour Party in juli werd verkozen. Musk heeft zijn sociale netwerk, X, gebruikt om op te roepen tot nieuwe verkiezingen en eiste dat de Britse premier Keir Starmer gevangen zou worden gezet.

Op maandag plaatste hij een online poll voor miljoenen van zijn volgers met de suggestie: "Amerika zou het Britse volk moeten bevrijden van hun tirannieke regering."

De beweringen van Musk staan in contrast met de onderzoeken in Engeland, Schotland en Wales die door de vorige Britse regering zijn uitgevoerd en die de mythe van “Aziatische kinderlokkersbendes”, die onder andere door extreem-rechts in Groot-Brittannië populair zijn gemaakt, al hebben ontkracht.

Volgens onderzoek gesponsord door het Britse Home Office in 2020 bestaat de meerderheid van kindermisbruikbendes uit blanke mannen onder de 30 jaar.

"Er is geen geloofwaardig bewijs dat een bepaalde etnische groep oververtegenwoordigd is," voegde het onderzoek toe.

Destijds verwelkomde Nazir Afzal, de voormalige hoofdofficier van justitie in Noordwest-Engeland, die vervolgingen inzette tegen de Rochdale kinderlokkerendes, het rapport.

"Het bevestigt dat blanke mannen de meest voorkomende daders blijven, iets wat zelden wordt genoemd door rechtse commentatoren," zei hij destijds.

In februari 2024 analyseerde de denktank Centre of Expertise on Child Sexual Abuse etniciteitsgegevens van verdachten en ontdekte dat mannen van Aziatische afkomst, ondanks dat ze 9 procent van de bevolking uitmaken, over het algemeen betrokken waren bij 7 procent van de gevallen van seksueel misbruik van kinderen, terwijl blanke mannen, die 83 procent van de bevolking uitmaken, betrokken waren bij 88 procent van dergelijke gevallen.