Een brand die uitbrak in een nachtclub in Noord-Macedonië, waar meer dan duizend mensen zich hadden verzameld voor een concert, heeft minstens 59 mensen het leven gekost, meldde het staatsnieuwsagentschap MIA.

"Volgens de informatie die we hebben, zijn er 59 personen overleden, waarvan 35 zijn geïdentificeerd," zei minister van Binnenlandse Zaken Pance Toskovski zondag ter plaatse in Kocani. Hij voegde eraan toe dat er arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd tegen vier personen in verband met de brand.

Eerder hadden de autoriteiten een dodental van 51 gemeld.

Het agentschap meldde dat de brand uitbrak in "Pulse", een nachtclub in het kleine stadje met ongeveer 30.000 inwoners, tijdens een concert van DNK, een populair hiphop duo in het land.

Tragische nacht

Het concert, dat zondag om middernacht begon, werd voornamelijk bijgewoond door jonge mensen.

"Het aantal gewonden volgens de laatste informatie tot de middag (1100 GMT) is 155 personen," zei Toskovski.

De gewonden werden naar het lokale ziekenhuis in Kocani of naar Stip, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de stad, gebracht.

Volgens Toskovski begon de brand nadat de pyrotechnische effecten van het concert het plafond, dat van gemakkelijk ontvlambaar materiaal was gemaakt, in brand hadden gezet.