De regering Trump overweegt een plan om de afdeling van de Centra voor ziektecontrole en -preventie (CDC) die zich bezighoudt met de bestrijding van AIDS op te heffen, waarbij de verantwoordelijkheden mogelijk worden verschoven naar een andere tak binnen het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Diensten, meldde NBC News, onder vermelding van een bron die bekend is met het plan.

Het voorstel bevindt zich nog in een vroeg stadium en er is nog geen definitieve beslissing genomen, aldus de bron dinsdag. Een memo die circuleert onder voorstanders van HIV-preventie suggereerde dat de verandering binnen enkele dagen zou kunnen plaatsvinden, maar de bron gaf aan dat de tijdlijn waarschijnlijk langer is.

Volksgezondheidsexperts waarschuwen dat een dergelijke stap decennia van vooruitgang in het voorkomen van nieuwe HIV-infecties in gevaar zou kunnen brengen. Jesse Milan, de CEO van AIDS United, een non-profitorganisatie die zich inzet voor HIV, noemde de mogelijke eliminatie van de HIV-preventieafdeling van het CDC “verwoestend”.

“Het werk is belangrijk omdat elke nieuwe HIV-overdracht resulteert in een levenslange kostprijs voor iemand die HIV-positief is,” zei hij.

In 2022 werden in de VS naar schatting 31.800 nieuwe HIV-infecties geregistreerd, volgens overheidsgegevens. De VS heeft grote vooruitgang geboekt in het verminderen van het aantal nieuwe HIV-infecties, met name onder jongeren van 13-24 jaar. Experts vrezen dat deze vooruitgang verloren kan gaan als de CDC stopt met het ondersteunen van preventieve initiatieven.

Controversiële gezondheidsinitiatieven van Trump

Naast het opheffen van de afdeling overweegt de regering naar verluidt ook om tot $700 miljoen te bezuinigen op de financiering van HIV-preventie door de CDC. Er is echter nog geen definitieve beslissing genomen, aldus de bron.

“Er is nog geen definitieve beslissing genomen over het stroomlijnen van de HIV-preventieafdeling van de CDC,” zei Andrew Nixon, een woordvoerder van het ministerie, in een e-mailverklaring.

“Het ministerie van Volksgezondheid volgt de richtlijnen van de regering en bekijkt zorgvuldig alle afdelingen om te zien waar er overlap is die kan worden gestroomlijnd om de bredere inspanningen van de president om de federale overheid te herstructureren te ondersteunen,” zei Nixon. “Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat het ministerie de Amerikaanse bevolking op het hoogste en meest efficiënte niveau dient.”

Sinds zijn aantreden heeft de regering-Trump een aantal controversiële gezondheidsinitiatieven genomen, variërend van het afzwakken van aanbevelingen voor universele vaccinatie tot het verminderen van financiering voor ziektepreventie in het buitenland. Dit zou kunnen leiden tot uitbraken van overdraagbare ziekten die vaak de grenzen naar de VS oversteken.

Het schrappen van financiering voor USAID-programma's heeft geleid tot het stopzetten van medicijnproeven voor HIV-preventie, wat volgens volksgezondheidsvoorstanders zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van medicijnresistente varianten van het virus.