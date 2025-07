De Pakistaanse politie heeft 149 mensen gearresteerd - waaronder 71 buitenlanders, voornamelijk Chinezen - tijdens een inval in een frauduleus callcenter, meldde de Nationale Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA) donderdag.

Later heeft een rechtbank in Faisalabad 69 van de verdachten overgedragen aan de NCCIA voor een fysieke detentie van vijf dagen, terwijl 62 anderen naar de gevangenis werden gestuurd voor een gerechtelijke detentie van 14 dagen, aldus The Express Tribune. In totaal zijn er zeven zaken met betrekking tot financiële fraude en misleiding tegen hen aangespannen.

“Tijdens de inval werd een groot callcenter ontdekt dat betrokken was bij Ponzi-schema's en investeringsfraude,” verklaarde de NCCIA in een persbericht.

“Via dit frauduleuze netwerk werd het publiek misleid en werden grote sommen geld illegaal verzameld.”

De instantie verklaarde dat ze handelden op basis van een tip over het netwerk, dat actief was in de stad Faisalabad, een productiecentrum in het oosten van het land.

Volgens de NCCIA vond de inval plaats in de woning van Tasheen Awan, de voormalige hoofdverantwoordelijke van het elektriciteitsnetwerk van de stad, die niet is gearresteerd.

Alle gearresteerden zijn in hechtenis, waaronder 78 Pakistani's en 48 Chinezen, evenals burgers uit Nigeria, de Filipijnen, Sri Lanka, Bangladesh, Zimbabwe en Myanmar.

Onder de 149 arrestanten waren ook 18 vrouwen, voegde de NCCIA eraan toe.

Uit een kopie van het politierapport blijkt dat slachtoffers aanvankelijk een kleine opbrengst ontvingen op hun eerste investeringen, voordat ze werden overgehaald om grotere bedragen te investeren.

“De aangeklaagden beheerden WhatsApp-groepen waarin ze gewone mensen lokten door kleine taken voor investeringen aan te bieden, zoals het abonneren op verschillende TikTok- en YouTube-kanalen,” aldus het rapport.

“Later werden ze doorgestuurd naar Telegram-links voor verdere online taken die grotere investeringen vereisten.”