Een inheemse Australische parlementariër riep maandag op tot een einde aan racisme tegen Aboriginal-kinderen, terwijl Australië de Nationale Dag van Aboriginal-kinderen markeerde.

"Vandaag is het de Nationale Dag van Aboriginal- en Torres Strait Islander-kinderen, en ik wil de kracht, trots en Waarheidsvertelling van onze jongeren vieren terwijl zij de weg leiden naar Blak-rechtvaardigheid," zei senator Lidia Thorpe, een onafhankelijke Aboriginal-politicus, in een reeks berichten op X.

Het thema van dit jaar, 'Kleine Voetstappen, Grote Toekomst', herinnert ons aan de moed en het doel van onze jongeren terwijl zij het pad bewandelen dat door onze voorouders is uitgezet.

"Maar we kunnen onze kinderen niet vieren zonder hun verzet te benoemen tegen een staat die nog steeds genocide voert," voegde ze eraan toe.

Sinds de kolonisatie van Australië door Britse kolonisten in 1788 hebben Aboriginal- en Torres Strait Islander-Australiërs te maken gehad met ontberingen, variërend van het verlies van traditionele cultuur en land tot de gedwongen verwijdering van kinderen en het ontzeggen van burgerrechten, aldus de Australische Mensenrechtencommissie.

In Australië werden naar schatting 50.000 kinderen tussen 1910 en de jaren 70 gedwongen weggehaald bij hun Aboriginal-families.

"Onze kinderen worden nog steeds gedemoniseerd, weggehaald bij hun families en opgesloten in kooien. Er zijn 24.000 Blak-kinderen in pleegzorg, en het aantal opgesloten kinderen neemt toe," zei Thorpe.