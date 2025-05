De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens het Israëlische Legerradio besloten om het directe contact met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te verbreken.

Yanir Cozin, een correspondent voor de Israëlische Legerradio, meldde op zijn X-account dat Trump dit besluit nam nadat naaste medewerkers aan de Israëlische minister van Strategische Zaken, Ron Dermer, hadden laten weten dat de president van mening is dat Netanyahu hem manipuleert.

Een Israëlische functionaris voegde eraan toe dat de toon van Dermer tijdens recente besprekingen met hooggeplaatste Republikeinse figuren over wat Trump zou moeten doen, werd gezien als arrogant en niet behulpzaam.

De functionaris verklaarde dat mensen in Trumps omgeving hem vertelden dat "Netanyahu hem manipuleerde."

“Er is niets dat Trump meer haat dan te worden afgeschilderd als een dwaas of iemand die wordt bespeeld. Daarom heeft hij besloten om het contact met Netanyahu te verbreken,” voegde de ambtenaar eraan toe.

Cozin wees erop dat het falen van de Israëlische regering om een concreet plan en tijdlijn te presenteren met betrekking tot Iran en de Houthi's in Jemen, een bron is van de verslechterende relatie tussen de VS en Israël.

De correspondent van de Legerradio benadrukte ook dat de regering-Netanyahu er niet in is geslaagd een concreet voorstel te doen over Gaza.