Paniekverkopen grepen maandag de wereldwijde markten aan, nadat de Amerikaanse president Donald Trump weigerde zijn harde tarieven te versoepelen, ondanks vergeldingsmaatregelen van China en toenemende waarschuwingen voor een wereldwijde recessie.

Landen over de hele wereld proberen de impact van de nieuwe Amerikaanse tarieven te verzachten, maar Peking gaf aan de heffingen frontaal aan te pakken, wat de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld verder doet escaleren.

Trump hield vast aan zijn eis om de tekorten met de handelspartners van de VS te verminderen en verklaarde dat hij geen deals zou sluiten tenzij dat probleem werd opgelost.

"Soms moet je medicijnen nemen om iets te herstellen," zei Trump zondag.

Hij vertelde verslaggevers aan boord van Air Force One dat wereldleiders "staan te popelen om een deal te sluiten."

Trump kondigde vorige week een basistarief van 10 procent aan op goederen die de Verenigde Staten binnenkomen, met hogere tarieven voor veel landen, waaronder bondgenoten zoals de Europese Unie, Japan en Taiwan.

De meeste landen hebben zich tot nu toe onthouden van vergeldingsmaatregelen, maar China kondigde vrijdag – na sluiting van de Aziatische markten – vergeldingsheffingen van 34 procent aan op alle Amerikaanse goederen vanaf 10 april.

"(Dit) is economische oorlogsvoering met grof geweld," zei Stephen Innes van SPI Asset Management.

"De markt vertelt je in duidelijke taal: de wereldwijde vraag verdwijnt, en een wereldwijde recessie staat voor de deur en komt snel," voegde Innes eraan toe.

Markten kelderen

Wereldwijd zijn er biljoenen dollars van de aandelenmarkten weggevaagd, en maandag kregen Aziatische aandelen een nog zwaardere klap toen investeerders naar veiligere activa vluchtten.

In Japan daalde de Nikkei met maar liefst 6,5 procent, na een daling van bijna acht procent in de vroege handel.

In Hongkong kelderde de Hang Seng met bijna 10 procent en de Shanghai Composite met meer dan vier procent.

De belangrijkste index van Taiwan – net als in Hongkong en Shanghai gesloten op vrijdag – daalde met bijna 10 procent en Singapore met 8,5 procent.

Futurescontracten voor de belangrijkste borden van de New York Stock Exchange waren zondag scherp gedaald, wat suggereert dat Wall Street maandag meer pijn zal lijden wanneer de markten openen.

De Amerikaanse olieprijs zakte onder de $60 per vat, voor het eerst sinds april 2021, vanwege zorgen over een wereldwijde recessie.

'Deals en allianties'

Benjamin Netanyahu, premier van Israël – dat te maken heeft met 17 procent tarieven, ondanks dat het een van de naaste bondgenoten van Washington is – zou maandag de eerste leider worden die Trump ontmoet sinds de aankondiging van vorige week.

De Britse premier Keir Starmer waarschuwde in een opiniestuk dat "de wereld zoals we die kenden verdwenen is," en zei dat de status quo steeds meer zal afhangen van "deals en allianties."

Trumps uitgestelde deadlines hebben sommige landen de ruimte gegeven om te onderhandelen, ook al heeft hij volgehouden dat hij voet bij stuk zou houden en waarschuwde zijn regering voor vergeldingsmaatregelen.

"Meer dan 50 landen hebben contact opgenomen met de president om een onderhandeling te starten," zei Kevin Hassett, hoofd van de Nationale Economische Raad van het Witte Huis, zondag tegen ABC's This Week, verwijzend naar de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger.

Vietnam, een productiehub die de VS als grootste exportmarkt had in het eerste kwartaal, heeft al contact opgenomen en gevraagd om een uitstel van minstens 45 dagen voor de opgelegde tarieven van 46 procent door Trump.

'Slechte actoren'

Minister van Financiën Scott Bessent vertelde ook aan NBC's Meet the Press dat 50 landen contact hadden opgenomen.

Maar of Trump met hen zal onderhandelen, "dat is een beslissing voor president Trump," zei Bessent.

"Op dit moment heeft hij maximale onderhandelingskracht gecreëerd... Ik denk dat we moeten zien wat de landen aanbieden, en of het geloofwaardig is," voegde Bessent eraan toe.

Andere landen zijn "al lange tijd slechte actoren, en dat is niet iets wat je in dagen of weken kunt wegonderhandelen," beweerde hij.

Peter Navarro, Trumps tariefadviseur, heeft de groeiende nervositeit van zich afgezet en verzekerde investeerders dat "je geen geld kunt verliezen tenzij je verkoopt," en beloofde "de grootste boom op de aandelenmarkt die we ooit hebben gezien."

Rusland is niet getroffen door de laatste reeks tarieven, en Hassett noemde gesprekken met Moskou over zijn oorlog in Oekraïne als reden voor hun uitsluiting van de lijst.

Woensdag suggereerde een functionaris van het Witte Huis dat de reden voor de uitsluiting van Rusland was dat de handel verwaarloosbaar was dankzij sancties.

Trump heeft lang volgehouden dat landen over de hele wereld die producten aan de Verenigde Staten verkopen, Amerikanen eigenlijk uitbuiten, en hij ziet tarieven als een middel om dat onrecht recht te zetten.

"Op een dag zullen mensen beseffen dat tarieven, voor de Verenigde Staten van Amerika, een heel mooi ding zijn!" schreef Trump zondag op Truth Social.

Maar veel economen hebben gewaarschuwd dat tarieven worden doorberekend aan Amerikaanse consumenten en dat zij thuis prijsstijgingen kunnen zien.

"Ik denk niet dat je een groot effect op de consument in de VS zult zien," zei Hassett.