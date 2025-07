Het Pentagon heeft in zijn begroting voor 2026 een bedrag van $ 130 miljoen toegewezen onder het Counter-ISIS Train and Equip Fund (CTEF) om gewapende groepen in Syrië te ondersteunen, waaronder de door de YPG gedomineerde SDF.

Volgens een document van het ministerie van Defensie over de motivering van zijn begroting voor 2026 is het fonds bedoeld om de training, uitrusting en maandelijkse toelagen te financieren van de door de VS gesteunde SDF en het Syrische Vrije Leger in het zuidoosten van Syrië, samen met “gescreende partner strijdkrachten” in Irak en Libanon.

Het document geeft aan dat de toewijzing lichte wapens omvat, evenals medische benodigdheden en reparaties aan faciliteiten. Het stelt dat een heropleving van Daesh (ISIS) een bedreiging vormt voor de nationale belangen van de VS, de bevolking van Irak, Syrië, Libanon en de internationale gemeenschap.

De YPG is de Syrische tak van de PKK, een groep die door Turkije, de VS en de EU als terroristische organisatie is aangemerkt.

Het grootste deel gaat naar de PKK/YPG-terreurgroep

Van de 130 miljoen dollar die in de begroting van het Pentagon voor 2026 voor Syrië is gereserveerd, is 7,42 miljoen dollar toegewezen aan het Syrische Vrije Leger, dat volgens het document naar verwachting “zijn bereik zal uitbreiden” tegen de overblijfselen van Daesh in de Badiyah-woestijn.

Het overgrote deel van de financiering is echter bestemd voor de SDF.

Deze nieuwste financiering komt bovenop de $ 147,9 miljoen in 2025 en $ 156 miljoen in 2024 die Washington aan soortgelijke groepen in Syrië heeft toegewezen onder het mom van de strijd tegen Daesh, een rechtvaardiging die Turkije al geruime tijd afwijst als een dekmantel voor het bewapenen van terroristische actoren aan haar grens.

In haar vier decennia durende terreurcampagne heeft de PKK, die door Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie als terroristische organisatie wordt beschouwd, meer dan 40.000 mensenlevens geëist, waaronder burgers, vrouwen en kinderen.

Turkije stelt dat het bewapenen van de PKK/YPG onder welke naam dan ook neerkomt op directe steun aan terrorisme.