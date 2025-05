De regering-Trump heeft een lijst gepubliceerd van 443 federale eigendommen die mogelijk gesloten of verkocht kunnen worden, waaronder het FBI-hoofdkwartier en het hoofdgebouw van het Ministerie van Justitie. Deze gebouwen worden beschouwd als 'niet essentieel voor overheidsactiviteiten'.

De lijst die dinsdag werd gepubliceerd door de General Services Administration bevat een aantal van de meest herkenbare gebouwen van het land en beslaat bijna elke staat, met eigendommen variërend van gerechtsgebouwen tot kantoorgebouwen en parkeergarages.

In Washington, DC, omvat de lijst onder andere het J. Edgar Hoover-gebouw, dat dienstdoet als hoofdkwartier van de FBI, het Robert F. Kennedy Ministerie van Justitie-gebouw, het Old Post Office-gebouw (waar president Donald Trump ooit een hotel runde) en het hoofdkwartier van het Amerikaanse Rode Kruis.

“Door te verkopen zorgen we ervoor dat belastinggeld niet langer wordt besteed aan leegstaande of onderbenutte federale ruimtes,” aldus de GSA.

De mogelijke verkoop lijkt deel uit te maken van Trumps inspanningen om de omvang van de federale overheid te verkleinen, onder leiding van techmiljardair Elon Musk. Deze inkrimpingscampagne heeft al geleid tot het vertrek van 100.000 werknemers via afkoopsommen of ontslagen.

Het Ministerie van Overheidsefficiëntie (DOGE), onder leiding van Musk, beweert tot nu toe $105 miljard te hebben bespaard, deels door huurovereenkomsten voor overheidsgebouwen te annuleren. Budgetexperts hebben echter twijfels geuit over de betrouwbaarheid van de gegevens van DOGE.

‘Geen hoop’ om gebouwen te moderniseren

De GSA verklaarde dat het 'geen hoop meer' heeft om het benodigde geld te verkrijgen om de gebouwen te moderniseren. Een verkoop zou mogelijk meer dan $430 miljoen aan jaarlijkse operationele kosten kunnen besparen.

Het is onduidelijk hoeveel van de gebouwen op de lijst uiteindelijk te koop zullen worden aangeboden of welke prijzen ze zouden kunnen opleveren.

De lijst bevat het hoofdkwartier van verschillende grote overheidsinstanties, waaronder de Veterans Administration, het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Energie, het Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Volksgezondheid en Human Services, het Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling en de Federal Aviation Administration.

Zelfs het hoofdkwartier van de GSA staat op de lijst.

De lijst omvat ook wolkenkrabbers in Chicago, Atlanta en Cleveland, evenals verschillende hubs van de Belastingdienst (IRS) die belastingaangiften verwerken.

De IRS verklaarde in een interne memo vorige week dat het van plan is om deze gebouwen vanaf juni te verkopen, nadat het belastingseizoen in april is afgerond.