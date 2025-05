Het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR) in Mexico heeft dinsdag aangekondigd vier van zijn kantoren in het land te sluiten, met als reden de bezuinigingen op buitenlandse hulp door de Amerikaanse president Donald Trump.

Volgens Giovanni Lepri, de vertegenwoordiger van UNHCR in Mexico, volgen de sluitingen op een vermindering in budget van 60 procent voor de operaties van het agentschap in het land, opgelegd door de regering-Trump.

Meer dan 190 medewerkers zijn ontslagen en kantoren zijn gesloten in de staten Jalisco en Chiapas. Chiapas, gelegen aan de zuidoostelijke grens van Mexico met Guatemala, heeft twee kantoren verloren in de steden Palenque en Tenosique.

De regio is van cruciaal belang voor migratiestromen in het westelijk halfrond, met 67 procent van de asielaanvragen in 2024 die alleen al in Chiapas werden ingediend. Sinds zijn aantreden op 20 januari heeft president Trump prioriteit gegeven aan ingrijpende bezuinigingen op overheidsuitgaven. Deze werden uitgevoerd via het nieuw opgerichte Department of Government Efficiency (DOGE), geleid door miljardair Elon Musk.

Het ministerie richt zich op wat het beschouwt als onnodige uitgaven, waaronder buitenlandse hulp. Trump had beloofd $60 miljard aan Amerikaanse buitenlandse hulp te schrappen en het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) te ontmantelen. Amerikaanse buitenlandse hulp heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ondersteunen van vluchtelingen die door Mexico reizen of zich daar vestigen.

Volgens het laatste rapport van de UNHCR van november 2024 droegen de Verenigde Staten 86 procent bij aan het budget van het agentschap voor operaties in Mexico, wat neerkomt op $58 miljoen voor het vorige fiscale jaar. De Mexicaanse regering meldde dinsdag dat sinds Trump aan de macht is, 38.757 mensen naar Mexico zijn gedeporteerd, waaronder 33.311 Mexicaanse staatsburgers en 5.446 buitenlanders.