Minstens 68 mensen zijn omgekomen en 47 anderen raakten gewond bij Amerikaanse luchtaanvallen op een opvangcentrum voor Afrikaanse migranten in de noordelijke provincie Saada in Jemen, aldus de Houthi's op maandag.

Het door de Houthi's geleide Ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat de aanvallen gericht waren op een opvangcentrum waar 115 migranten van Afrikaanse nationaliteiten verbleven.

Volgens het ministerie wordt het getroffen opvangcentrum beheerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). De luchtaanvallen werden door de Houthi's bestempeld als “een volwaardige oorlogsmisdaad”.

De door de Houthi's beheerde zender Al-Masirah TV toonde beelden van de uitgebreide verwoesting op de gebombardeerde locatie, evenals evacuaties van gewonden naar ziekenhuizen.

Volgens de zender is een van de Amerikaanse raketten niet geëxplodeerd en wordt deze momenteel onschadelijk gemaakt door expertteams.

Er is nog geen directe reactie van de Verenigde Staten op dit bericht.

Elk jaar wagen tienduizenden migranten de oversteek via de Oostelijke Route vanuit de Hoorn van Afrika. Ze proberen te ontsnappen aan conflicten, natuurrampen en slechte economische vooruitzichten door de Rode Zee over te steken richting de Golf.

Veel van hen hopen werk te vinden als arbeiders of huishoudelijk personeel in Saoedi-Arabië en andere Golfstaten, maar ze staan voor een gevaarlijke reis door het door oorlog verscheurde Jemen.

‘Beslissende en krachtige militaire actie’

Eerder verklaarde het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) dat het geen specifieke details over zijn operaties in Jemen zal onthullen.

“Om operationele veiligheid te waarborgen, hebben we bewust besloten om details over onze lopende of toekomstige operaties niet bekend te maken. We zijn zeer zorgvuldig in onze operationele aanpak, maar zullen geen specifieke informatie geven over wat we hebben gedaan of zullen doen,” aldus een verklaring van zondag.

De VS hebben sinds 15 maart meer dan 1200 luchtaanvallen uitgevoerd in Jemen, waarbij meer dan 225 burgers zijn omgekomen en meer dan 430 gewond zijn geraakt, voornamelijk vrouwen en kinderen, volgens gegevens verstrekt door de Houthi's die verliezen onder hun eigen troepen niet meenemen.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde vorige maand dat hij opdracht had gegeven tot “beslissende en krachtige militaire actie” tegen de Houthi's en dreigde later hen “volledig te vernietigen”.

Houthi's richten zich sinds november 2023 op schepen die door de Rode en Arabische Zee, de Straat Bab el Mandeb en de Golf van Aden varen uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza, waar al meer dan 19 maanden lang meer dan 52.000 mensen worden gedood in een brute Israëlische aanval.

De groep stopte met aanvallen toen in januari een staakt-het-vuren werd uitgeroepen tussen Israël en de Palestijnse verzetsgroep Hamas, maar hervatte deze nadat Israël vorige maand opnieuw luchtaanvallen op Gaza uitvoerde.