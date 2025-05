De junta in Myanmar heeft afgelopen weekend een medische kliniek in de regio Magway gebombardeerd, waarbij minstens 11 mensen omkwamen, waaronder een arts en zijn gezin, zo meldt de dagelijkse nieuwsbrief Myanmar Now.

Het incident vond plaats rond 02:10 GMT op zaterdag in de gemeente Gangaw, aldus het rapport van maandag.

De aanval was gericht op Hnan Khar, een dorp dat ongeveer 57,9 kilometer ten noorden van Gangaw ligt.

De kliniek, gelegen in het hart van het dorp, was net geopend voor de dag, volgens een bron die door Myanmar Now werd geciteerd.

“Het hele huis waarin de kliniek gevestigd was, werd volledig verwoest door de explosie. Overal lagen lichaamsdelen verspreid. Een naburig huis werd ook tot as gereduceerd,” zei een man die de aanval heeft waargenomen.

Bij de aanval kwamen de hoofdarts van de kliniek, zijn zwangere vrouw en kind, een gezin van drie personen, een oudere vrouw en haar kleinkind, en verschillende medewerkers van de kliniek om het leven.

Het leger van Myanmar greep in 2021 de macht via een staatsgreep, wat het land in een verdeelde burgeroorlog heeft gestort.

Meer dan 3,5 miljoen burgers zijn momenteel ontheemd, en de helft van de bevolking leeft in armoede.