De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat een nieuwe wet die de samenwerking met de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties opschort, van kracht is geworden nadat deze was goedgekeurd door het parlement en bekrachtigd door de Raad van Hoeders.

"De wet die door het parlement is goedgekeurd en vandaag door de Raad van Hoeders is bekrachtigd... is bindend voor ons en er is geen twijfel over de uitvoering ervan," zei Araghchi op de staatstelevisie.

"Vanaf nu zal onze relatie en samenwerking met het [Internationaal Atoomenergieagentschap] IAEA een nieuwe vorm aannemen."

De wet wordt gezien als een directe reactie op de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iraanse nucleaire faciliteiten in de afgelopen weken. Araghchi verklaarde dat de schade die tijdens het conflict is aangericht "aanzienlijk" is en dat experts van de Iraanse Organisatie voor Atoomenergie nog steeds de omvang van de vernietiging beoordelen.

Hij voegde eraan toe dat de kwestie van schadevergoeding nu een topprioriteit is voor de regering.

Afwijzing van berichten over gesprekken met de VS

Ondertussen meldden Amerikaanse functionarissen en bronnen die bekend zijn met de kwestie aan CNN dat de regering-Trump geheime diplomatieke inspanningen heeft geleverd om de nucleaire gesprekken met Teheran te hervatten. Naar verluidt onderzoekt de regering opties zoals het versoepelen van sancties, toegang verlenen tot geblokkeerde fondsen en mogelijk steun voor een civiel nucleair programma ter waarde van $ 20 – 30 miljard, exclusief uraniumverrijking.

Ondanks dat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij verwacht dat de gesprekken "volgende week" beginnen, verwierp Araghchi dergelijke beweringen. Hij noemde het "speculatie" dat Teheran aan tafel zou komen en zei dat dit "niet serieus moet worden genomen".

"Ik wil duidelijk stellen dat er geen overeenkomst, regeling of gesprek is geweest om nieuwe onderhandelingen te starten," zei hij op de staatstelevisie. "Er is nog geen plan opgesteld om onderhandelingen te beginnen."

In een televisietoespraak — zijn eerste optreden sinds een staakt-het-vuren in de oorlog met Israël — prees de Iraanse Hoogste Leider Ali Khamenei wat hij beschreef als Irans "overwinning" op Israël. Hij beloofde nooit toe te geven aan Amerikaanse druk en benadrukte dat Washington een vernederende "klap" had gekregen.

"De Amerikaanse president overdreef de gebeurtenissen op ongebruikelijke wijze, en het bleek dat hij deze overdrijving nodig had," zei Khamenei, terwijl hij Amerikaanse beweringen afwees dat het nucleaire programma van Iran met decennia was teruggezet.

Gesprekken in Oman

Woordvoerder van het Witte Huis, Karoline Leavitt, verduidelijkte dat hoewel de VS nauw contact houdt met Iran — voornamelijk via tussenpersonen — er nog geen gesprekken zijn gepland.

"We richten ons altijd op diplomatie en vrede," zei ze. "We willen dat Iran instemt met een vreedzaam civiel nucleair programma zonder verrijking."

De huidige aanpak van de regering-Trump zou zien dat Iran verrijkt uranium importeert in plaats van het zelf te produceren, vergelijkbaar met het model dat wordt gebruikt door de Verenigde Arabische Emiraten. Eerdere gesprekken tussen de twee landen bereikten een vijfde ronde voordat ze werden ontspoord door Israëlische aanvallen. De zesde ronde, die gepland stond om in Oman plaats te vinden, werd geannuleerd.