Een wederzijdse overeenkomst tussen Turkije en Qatar, gericht op het versterken van samenwerking in wereldwijde humanitaire inspanningen, is maandag in werking getreden na publicatie in het Officiële Staatsblad van Turkije, na ratificatie door president Recep Tayyip Erdogan.

De "Overeenkomst inzake Samenwerking op het Gebied van Humanitaire Hulp tussen de Regering van de Republiek Turkije en de Regering van de Staat Qatar," ondertekend in Ankara op 14 november 2024, is officieel van kracht geworden met de publicatie.

De overeenkomst omvat acht sectoren, waarbij elk een gemeenschappelijk doel tussen de twee landen benadrukt.

Op basis van de overeenkomst zullen de twee landen een uitgebreid kader opzetten voor effectieve samenwerking bij het leveren van humanitaire hulp aan derde landen in nood.

De ondertekende overeenkomsten omvatten gezamenlijke inspanningen op de volgende gebieden: humanitaire hulp tussen de regeringen, samenwerking op het gebied van documenten en archieven, samenwerking op het gebied van media en communicatie, een uitvoeringsprogramma voor de jaren 2025-2026 op het gebied van jeugd en sport, internationaal wegvervoer van passagiers en goederen, een intentieverklaring over het vergemakkelijken van handel, technische samenwerking en militaire samenwerking.