Israël heeft een Belgische diplomaat op het matje geroepen nadat twee Israëlische soldaten werden gearresteerd tijdens het muziekfestival Tomorrowland. Dat bevestigde het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken aan het weekblad Knack.

De arrestatie vond plaats op 20 juli, toen de federale politie twee leden van de Israëlische strijdkrachten aanhield op het internationaal gerenommeerde festival. Aanleiding was een formele klacht ingediend door het Global Legal Action Network en de Hind Rajab Foundation, een initiatief onder leiding van activist Dyab Abou Jahjah. De organisaties beschuldigen de soldaten van betrokkenheid bij vermeende oorlogsmisdaden in de Gazastrook.

De zaak zorgde voor opschudding in de Israëlische media. Eén van de gearresteerde militairen, naar verluidt lid van de Givati-brigade — een eenheid die eerder in verband werd gebracht met controversiële operaties in Gaza — verklaarde aan de Israëlische zender Channel 12 dat ze tijdens hun arrestatie mishandeld werden. “We werden in het gezicht geslagen,” aldus de soldaat.

Diplomatieke spanningen nemen toe

In reactie op de arrestaties riep het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken een Belgische diplomaat op voor opheldering. Het Belgische ministerie bevestigde dat het gesprek heeft plaatsgevonden, maar wilde geen verdere toelichting geven over de inhoud.

De arrestatie komt op een moment van toenemende diplomatieke spanning tussen België en Israël. België ondertekende recent, samen met zo'n 27 andere landen, een gezamenlijke verklaring waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Tijdens zijn televisietoespraak op de Belgische Nationale Feestdag noemde koning Filip de situatie in Gaza "een schande voor de mensheid", een uitspraak die werd bijgetreden door premier Bart De Wever.

Israël riep zondag ook de Franse diplomatieke vertegenwoordiger op het matje, nadat de Franse president Emmanuel Macron had aangekondigd dat Frankrijk binnenkort de Palestijnse staat officieel zal erkennen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde deze stap “een beloning voor terrorisme”.