De internationale gemeenschap heeft sterk gereageerd op de grootschalige militaire aanvallen van Israël op Iran, gericht op belangrijke nucleaire en raketinstallaties. Deze aanvallen hebben geleid tot de dood van hooggeplaatste Iraanse militaire functionarissen, waaronder legerchef Mohammad Bagheri en hoofd van de Revolutionaire Garde Hossein Salami.

De ongekende escalatie heeft geleid tot dringende oproepen tot de-escalatie en terughoudendheid van de Verenigde Naties, grote wereldmachten en regionale belanghebbenden die bezorgd zijn over het risico van een breder conflict in het Midden-Oosten.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres veroordeelt escalatie in Midden-Oosten

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bracht donderdagavond een verklaring uit waarin hij de escalatie in het Midden-Oosten veroordeelt naar aanleiding van de Israëlische militaire aanvallen op Iraanse locaties. "De secretaris-generaal veroordeelt elke militaire escalatie in het Midden-Oosten," aldus een verklaring van zijn woordvoerder Farhan Haq.

Guterres "maakt zich vooral zorgen over de Israëlische aanvallen op nucleaire installaties in Iran, terwijl er onderhandelingen gaande zijn tussen Iran en de Verenigde Staten over het nucleaire programma van Iran," aldus de verklaring. Hij herinnerde de lidstaten eraan "te handelen in overeenstemming met het VN-Handvest en het internationaal recht" en riep beide partijen op "maximale terughoudendheid te tonen en te voorkomen dat het conflict verder escaleert, een situatie die de regio nauwelijks kan verdragen."

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een toespraak op YouTube dat zijn troepen "het hart van Irans nucleaire verrijkingsprogramma hebben geraakt. We hebben het hart van Irans nucleaire wapenprogramma geraakt."

Ondertussen meldden Iraanse staatsmedia dat de Israëlische aanvallen hooggeplaatste Iraanse militaire functionarissen hebben gedood, waaronder de commandant van de Revolutionaire Garde, generaal Hossein Salami. De Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei beloofde Israël "zware straffen" op te leggen.

"Het zionistische regime heeft vandaag bij dageraad een misdaad begaan in ons geliefde land met zijn satanische, met bloed bevlekte handen. Het heeft zijn kwaadaardige aard meer dan ooit tevoren onthuld door woonwijken aan te vallen," zei Khamenei.

‘Gevaarlijk moment’: Britse minister van Buitenlandse Zaken

De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy omschreef de nachtelijke aanvallen van Israël op Iran als een 'gevaarlijk moment' en riep alle partijen op tot terughoudendheid.

Saoedi-Arabië veroordeelt 'flagrante Israëlische agressie' tegen Iran

Riyad, ooit een rivaal van Teheran voordat de twee landen ongeveer twee jaar geleden verzoenden, veroordeelde eveneens de golf van Israëlische aanvallen.

“Het Koninkrijk Saudi-Arabië veroordeelt en veroordeelt krachtig de schaamteloze Israëlische agressies tegen de broederlijke Islamitische Republiek Iran, die haar soevereiniteit en veiligheid ondermijnen en een duidelijke schending van internationale wetten en normen vormen,” zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Trump hoopt nucleaire onderhandelingen met Iran te hervatten

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat hij hoopt dat Iran terugkeert naar de onderhandelingstafel na de grootschalige Israëlische luchtaanvallen op Teheran en andere Iraanse steden. Jennifer Griffin, hoofdcorrespondent nationale veiligheid voor Fox News Channel, schreef op X dat hun team met Trump had gesproken over de Israëlische aanvallen.

“Iran mag geen kernwapen hebben, en we hopen terug te keren naar de onderhandelingstafel. We zullen zien. Er zijn verschillende leiders die niet zullen terugkeren,” vertelde Trump telefonisch aan Fox-hoofdanker Bret Baier na de aanvallen.

Trump zei op de hoogte te zijn geweest van de aanvallen voordat ze plaatsvonden, maar benadrukte dat er geen Amerikaanse militaire betrokkenheid was.

Het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) werd in verhoogde staat van paraatheid gebracht, terwijl Trump afwacht of er vergeldingsmaatregelen komen, in welk geval de VS zichzelf en Israël tegen Iran zou verdedigen.

Volgens regeringsfunctionarissen heeft de VS de afgelopen weken de Iron Dome raketten van Israël aangevuld.

Japan veroordeelt Israëlische aanvallen op Iran 'krachtig'

Japan veroordeelt de luchtaanvallen van Israël op Iran 'krachtig', zei minister van Buitenlandse Zaken Takeshi Iwaya vrijdag tegen verslaggevers in Tokio, waarbij hij opriep tot terughoudendheid van alle partijen.

"We veroordelen de laatste actie die de situatie escaleert ten zeerste," zei hij.

"Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten zijn van uiterst belang voor Japan, en we dringen er bij alle betrokken partijen op aan om uiterste terughoudendheid te betrachten en de situatie te kalmeren."

Jordanië sluit luchtruim voor alle vluchten

Jordanië heeft verklaard dat het zijn luchtruim niet zal laten schenden.

"Het Koninkrijk heeft niet toegestaan en zal niet toestaan dat zijn luchtruim wordt geschonden, en het zal geen slagveld zijn voor enig conflict," zei regeringswoordvoerder en minister van overheidscommunicatie Mohammad Al-Momani.

"De veiligheid van het vaderland is een rode lijn," voegde Momani eraan toe. Hij riep de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op de betrokken partijen om "de rust te herstellen en verdere escalatie in de regio te voorkomen."

Oman zegt dat Israëlische aanval 'diplomatieke oplossingen bedreigt'

Oman, een belangrijke bemiddelaar in de nucleaire gesprekken tussen Iran en de VS, waarschuwde dat de Israëlische aanval "de diplomatieke oplossingen dreigt te elimineren en de veiligheid en stabiliteit van de regio ondermijnt," meldde het staatsnieuwsagentschap.

Azië & Stille Oceaan reageren op Israëlische aanval op Iran

Australië en Nieuw-Zeeland uitten vrijdag ernstige bezorgdheid over de escalatie van spanningen tussen Israël en Iran.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong zei dat haar land "verontrust" is door de ontwikkelingen. Ze riep alle partijen op om af te zien van "acties en retoriek die verdere destabilisatie riskeren," meldde de Australian Broadcasting Corporation (ABC).

"We begrijpen allemaal de dreiging van Irans nucleaire en ballistische raketprogramma. Het vormt een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid, en we dringen er bij de partijen op aan om prioriteit te geven aan dialoog en diplomatie," zei ze.

De Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters zei dat zijn land ernstig bezorgd is over de escalatie en waarschuwde dat verdere vergeldingsacties "het risico op een regionale oorlog aanzienlijk vergroten."

"Dit zou catastrofale gevolgen hebben in het Midden-Oosten," zei Peters in een post op X.

"Het is van cruciaal belang dat alle actoren prioriteit geven aan de-escalatie. De beste weg naar regionale veiligheid zijn de lopende gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran," voegde hij eraan toe.

Peters zei dat Nieuw-Zeeland zeer gefocust is op de veiligheid van zijn personeel in Iran en op Nieuw-Zeelanders in de bredere regio.

De Chinese ambassade in Teheran noemde de laatste veiligheidssituatie in Iran "ernstig en gecompliceerd" en waarschuwde haar burgers en bedrijven om de situatie te monitoren en voorzorgsmaatregelen te nemen.

"De ambassade in Iran herinnert Chinese burgers en bedrijven in het land eraan om de situatie nauwlettend te volgen, hun veiligheidsbewustzijn te vergroten en de veiligheidsmaatregelen te versterken," meldde de South China Morning Post, verwijzend naar een verklaring van de ambassade.