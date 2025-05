Minstens negen mensen werden gedood en meer dan 60 gewond bij een “massale” raketaanval op Kiev donderdag vroeg, zei de noodhulpdienst van de Oekraïense staat, een van de dodelijkste aanvallen op de hoofdstad gedurende de drie jarige oorlog.

De Oekraïense autoriteiten gaven een waarschuwing voor een raketaanval, en journalisten van AFP hoorden explosies door de hele hoofdstad. “Rusland heeft een massale gecombineerde aanval op Kiev uitgevoerd,” meldde de Oekraïense staatsnooddienst op Telegram, waarbij de cijfers werden bijgewerkt. “Volgens voorlopige gegevens zijn negen mensen omgekomen en 63 gewond geraakt,” aldus de dienst, eraan toevoegend dat van de 42 mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, zes kinderen zijn.

Vijf districten in de hoofdstad liepen schade op, waaronder branden in garages en administratieve gebouwen die inmiddels zijn geblust. De staatshulpdienst zei dat de aanval ook woonhuizen had beschadigd. “Er wordt gezocht naar mensen onder het puin”, aldus de dienst.

In een schuilkelder die was ingericht in de kelder van een woongebouw, verzamelden zich meer dan een dozijn bewoners nadat het luchtalarm was afgegaan, zo zag een journalist van AFP. Kiev werd voor het laatst getroffen door raketten begin april, toen minstens drie mensen gewond raakten. Sinds Rusland zijn grootschalige offensief in februari 2022 lanceerde, is de stad sporadisch aangevallen.

In het oosten van Oekraïne werd de stad Charkov vroeg op donderdag getroffen door zeven raketten, aldus burgemeester Igor Terekhov. Later meldde hij dat de stad “voor de tweede keer in één nacht werd aangevallen door kruisraketten”. “Een van de recentste aanvallen trof een dichtbevolkt woongebied... Daar raakten twee mensen gewond. De inspectie van de locaties van vijandelijke aanvallen is aan de gang,” zei Terekhov, terwijl hij de inwoners van de stad opriep om “voorzichtig te zijn”.

Andriy Jermak, een topadviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, verklaarde dat Rusland op dit moment Kiev, Charkov en andere steden “met raketten en drones aanvalt”. “Poetin toont alleen een verlangen om te doden,” zei hij. “De aanvallen op burgers moeten stoppen.”