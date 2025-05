De Israëlische oppositie heeft premier Benjamin Netanyahu bestempeld als een 'gevaar voor de nationale veiligheid' na een brief van Shin Bet-chef Ronen Bar aan het Hooggerechtshof over zijn poging tot ontslag, aldus Israëlische media.

De beschuldiging kwam naar voren na een vergadering onder leiding van oppositieleider Yair Lapid, het hoofd van de Yesh Atid partij, samen met Staatskamp partijleider Benny Gantz, Yisrael Beiteinu partijleider Avigdor Lieberman en Democraten partijleider Yair Golan, meldde Channel 12 op maandag.

De oppositieleiders veroordeelden in een korte verklaring Netanyahu's gedrag zoals beschreven in Bars brief en stelden dat dit 'onze toekomst en ons voortbestaan in gevaar brengt en de staatsveiligheid schaadt'.

In een opgenomen video eerder op maandag verklaarde Lapid dat Bars brief 'bewijst dat Netanyahu de veiligheid van Israël in gevaar brengt en niet langer premier kan blijven'.

Hij beschuldigde Netanyahu ervan de Shin Bet te willen gebruiken om Israëlische burgers te monitoren en de democratie te ontmantelen. Hij voegde eraan toe dat het benoemen van een nieuwe Shin Bet-chef onder Netanyahu een 'reële bedreiging' zou vormen voor Israël en zijn burgers.

'Geen waarschuwing meer'

Golan, een voormalig plaatsvervangend stafchef van het leger, noemde Netanyahu een 'directe bedreiging voor de veiligheid van Israël en de rechtsstaat' en eiste zijn onmiddellijke aftreden.

In een post op X beschreef Golan Bars verklaring als 'geen waarschuwing meer — het is een serieuze aanklacht en een noodsignaal voor de Israëlische democratie'.

Hij zei dat Netanyahu 'persoonlijke loyaliteit eiste van het hoofd van de Shin Bet in plaats van loyaliteit aan de staat. Hij eiste dat hij de geheime dienst zou gebruiken tegen burgers, zou liegen tegen het Hooggerechtshof en de rechtsstaat zou buigen naar zijn persoonlijke behoeften.'

Golan voegde eraan toe dat Netanyahu de Shin Bet wilde inzetten 'tegen politieke tegenstanders, tegen protesten, tegen burgers die opkwamen voor de democratie'.

Hij noemde hem een 'mislukte premier op het gebied van veiligheid en politiek, juridisch tot aan zijn nek verwikkeld' en leidend aan een 'anarchistische regering' die neerkomt op 'een feitelijke staatsgreep'.

Bevestiging van beschuldigingen

Maandagochtend diende Bar een acht pagina's tellende brief in bij het Hooggerechtshof waarin hij Netanyahu veroordeelde, die in maart besloot hem te ontslaan, en bevestigde recente lekken over het gedrag van de premier met de Shin Bet, aldus lokale media.

Bar zei dat Netanyahu hem opdroeg om de premier te gehoorzamen boven het Hooggerechtshof in een constitutionele crisis en om de Shin Bet in te zetten tegen anti-regerings demonstranten, een verzoek dat Bar als “illegaal” beschouwde.

Netanyahu eiste verder details over de identiteit van demonstranten en hun financiële ondersteuners. Bar voegde eraan toe dat de premier 'ongebruikelijke druk' uitoefende om hem te dwingen een professioneel advies te schrijven dat door Netanyahu was opgesteld om te voorkomen dat hij voor de rechtbank zou verschijnen wegens corruptieaanklachten.

Reactie van Netanyahu

Het kantoor van Netanyahu verwierp in een verklaring Bars brief als 'vol leugens' en een bewijs van zijn 'volledige falen' tijdens de verrassingsaanval van Hamas op 7 oktober 2023.

Eerder deze maand vaardigde het Hooggerechtshof een tijdelijke beschikking uit die de regering verbood Bar te ontslaan, een vervanger aan te kondigen of instructies te geven aan functionarissen onder zijn gezag. De beschikking werd uitgevaardigd na het beoordelen van petities die door de oppositie waren ingediend tegen zijn ontslag.

Op 20 maart keurde de Israëlische regering het ontslag van de Shin Bet-chef goed en de beslissing zou op 10 april van kracht worden.

Op 21 maart bevroor het Hooggerechtshof echter het besluit van de regering om Bar te ontslaan, in afwachting van de beoordeling van de petities die door de oppositie waren ingediend.

Netanyahu rechtvaardigde Bars ontslag door te wijzen op een 'gebrek aan vertrouwen' in hem als gevolg van de gevolgen van 7 oktober. Bar suggereerde echter politieke motieven achter de beslissing van de premier en verklaarde dat dit te wijten was aan zijn weigering om te voldoen aan Netanyahu's eisen voor 'persoonlijke loyaliteit'.

Genocidale oorlog

De machtsstrijd tussen Bar en Netanyahu vindt plaats terwijl laatstgenoemde besloot eenzijdig het staakt-het-vuren in Gaza te beëindigen en zijn genocidale oorlog te hervatten, waarbij meer dan 51.000 Palestijnen, voornamelijk vrouwen en kinderen, omkwamen. Dit aantal is herzien naar 62.000.

Israël heeft het grootste deel van de belegerde enclave in puin gelegd en bijna de gehele bevolking ontheemd.

Tel Aviv heeft ook de strook onder een blokkade geplaatst, waardoor de toegang tot voedsel, water, medicijnen, elektriciteit en andere dringend benodigde humanitaire hulp wordt geblokkeerd.

In november vorig jaar vaardigde het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie, Yoav Gallant, wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook aangeklaagd voor genocide bij het Internationaal Gerechtshof voor zijn oorlog tegen de enclave.