De Turkse hoofd van Communicatie, Fahrettin Altun, heeft de huidige situatie in Gaza, Palestina, omschreven als "een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis" in een verklaring op het sociale mediaplatform X.

In zijn bericht op vrijdag benadrukte Altun het bombarderen van burgers en de vernietiging van steden, en noemde hij de humanitaire crisis in Gaza een "verdiepend drama".

"Als Turkije blijven we aan de zijde staan van de onderdrukten en verdedigers van gerechtigheid en menselijke waardigheid," schreef hij.

Altun benadrukte Turkije’s toewijding aan de Palestijnse zaak onder leiding van president Recep Tayyip Erdogan en verklaarde dat ze "vastberaden de stem van het volk van Gaza zullen blijven."

Hij ging in op de reactie van de internationale gemeenschap en zei: "Zwijgen in het licht van deze onderdrukking betekent het verliezen van het geweten van de mensheid. De internationale gemeenschap moet nu verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan dit onrecht."

Zijn boodschap eindigde met een oproep tot solidariteit met Gaza, waarbij hij mensen aanspoorde om het Palestijnse volk te steunen.

Turkije is een van de meest uitgesproken critici van de Israëlische oorlog in Gaza, waarbij president Erdogan herhaaldelijk heeft opgeroepen tot internationale interventie om de humanitaire situatie aan te pakken.

Meer dan 48.500 mensen zijn omgekomen, voornamelijk vrouwen en kinderen, in een brute Israëlische oorlog tegen Gaza sinds oktober 2023. Het offensief werd onderbroken door een staakt-het-vuren en een gevangenenruil, die in januari van kracht werden.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie, Yoav Gallant, wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.