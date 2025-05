Een Turkse academicus, werkzaam als onderzoeksassistent aan de Tufts University en afgestudeerd aan het Teachers College van Columbia University, is door de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd vanwege haar deelname aan pro-Palestijnse demonstraties.

Immigratie- en douanediensten (ICE) hebben bekendgemaakt dat Rumeysa Ozturk zal worden gedeporteerd, wat de zorgen vergroot over het harde optreden van de regering-Trump tegen studenten die protesteren tegen de oorlog van Israël in Gaza.

Ozturk had een artikel mede geschreven in de Tufts Daily, waarin zij stelde dat de militaire acties van Israël in Gaza volgens het internationaal recht als “genocide” kunnen worden beschouwd.

Ze verdedigde ook het recht van studenten om te protesteren en veroordeelde universiteiten die beperkingen opleggen aan pro-Palestijnse demonstraties.

Volgens berichten werd ze door ICE overvallen toen ze met vrienden op weg was naar een Iftar, een vastentijd, nadat ze haar appartement had verlaten.

Harde aanpak van studenten

Sinds 7 oktober 2023 zijn de studentenprotesten in solidariteit met Palestina tegen de oorlog van Israël in Gaza toegenomen op Amerikaanse campussen, vaak met agressieve politieoptredens als gevolg.

Deportaties van buitenlandse studenten die deelnemen aan deze demonstraties zijn versneld, nu de regering-Trump opnieuw aan de macht is, wat tot bezorgdheid leidt bij mensenrechtenorganisaties.

Onlangs oordeelde een rechter dat een Koreaanse student van Columbia University, die een legale permanente verblijfsstatus in de VS heeft en heeft deelgenomen aan pro-Palestijnse protesten, -voorlopig- niet mag worden vastgehouden door federale immigratieambtenaren terwijl zij zich verzet tegen de pogingen van de regering-Trump om haar te deporteren.

Yunseo Chung, 21 jaar oud, woont sinds haar zevende in de VS en heeft maandag een rechtszaak aangespannen tegen de regering-Trump om haar deportatie te voorkomen.

Haar juridische team werd deze maand geïnformeerd dat haar status als wettelijk permanent inwoner werd ingetrokken, zo blijkt uit gerechtelijke documenten van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York.

De regering-Trump heeft haar onvoorwaardelijke steun aan Israël herbevestigd en pro-Palestina-activisme bestempeld als “antisemitisch.”

De steun van de Amerikaanse president heeft geleid tot institutionele repressie, waardoor studentenprotesten een brandpunt zijn geworden in de bredere politieke strijd over het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten.