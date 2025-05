De Verenigde Staten hebben dinsdag tientallen entiteiten toegevoegd aan een exportbeperkingenlijst, aldus het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit is deels bedoeld om de kunstmatige intelligentie en geavanceerde computertechnologieën van Peking te verstoren.

De maatregel treft 80 entiteiten uit landen zoals China, de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. Het ministerie verklaarde dat deze betrokken zijn bij "activiteiten die in strijd zijn met de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de VS."

De entiteiten die aan de zogenaamde "entiteitenlijst" zijn toegevoegd, mogen geen Amerikaanse producten en technologieën verkrijgen zonder toestemming van de overheid.

"We zullen niet toestaan dat tegenstanders Amerikaanse technologieën misbruiken om hun eigen legers te versterken en Amerikaanse levens te bedreigen," zei de Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick.

De getroffen entiteiten omvatten 11 bedrijven in China en één in Taiwan, die worden beschuldigd van betrokkenheid bij de ontwikkeling van geavanceerde AI, supercomputers en high-performance AI-chips voor gebruikers in China "met nauwe banden met het militaire-industrieel complex van het land."

Onder de genoemde bedrijven bevinden zich de Beijing Academy of Artificial Intelligence en dochterondernemingen van IT-gigant Inspur Group. Andere bedrijven werden toegevoegd vanwege "bijdragen aan niet-beveiligde nucleaire activiteiten" of ballistische raketprogramma's.

Het doel is om te voorkomen dat Amerikaanse technologieën en goederen worden misbruikt voor activiteiten zoals high-performance computing, hypersonische raketten en trainingen voor militaire vliegtuigen, aldus Jeffrey Kessler, onderminister van Handel voor Industrie en Veiligheid.

Twee entiteiten in Iran en China werden ook aan de lijst toegevoegd omdat zij probeerden Amerikaanse goederen te verkrijgen voor de defensie-industrie en droneprogramma's van Iran, aldus het ministerie van Handel.

‘Hegemonisme’

Peking veroordeelde de opname van zijn bedrijven op de zwarte lijst en beschuldigde Washington ervan handel en technologie te "wapenen" in een "typische daad van hegemonisme."

"We dringen er bij de VS op aan om te stoppen met het veralgemeniseren van het concept van nationale veiligheid... en te stoppen met het misbruiken van allerlei sanctielijsten om onredelijk Chinese ondernemingen te onderdrukken," zei woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Guo Jiakun tijdens een dagelijkse persconferentie.

China zou "noodzakelijke maatregelen" nemen om de rechten van zijn bedrijven te verdedigen, voegde Guo eraan toe. Verschillende van de op de zwarte lijst geplaatste bedrijven reageerden niet op het verzoek van AFP om commentaar op woensdag.

Apple’s Tim Cook in China

Ondertussen heeft Apple-topman Tim Cook de "volgende generatie ontwikkelaars" geprezen tijdens een bezoek aan een technologiehub in Oost-China, terwijl de Amerikaanse technologiegigant probeert relevant te blijven in de enorme consumentenmarkt van het land.

De iPhone-maker verloor vorig jaar zijn status als bestverkopend smartphone merk in China, maar heeft de afgelopen maanden geprobeerd zijn banden met het land te versterken.

"Geweldig om vandaag de volgende generatie ontwikkelaars te ontmoeten aan de Zhejiang Universiteit," zei Cook woensdag in een bericht op het Chinese sociale mediaplatform Weibo, waarin hij een video deelde van zijn interactie met studenten.

Het bericht kwam nadat Apple aankondigde 30 miljoen yuan (4,1 miljoen dollar) te doneren aan de universiteit om studenten technische en zakelijke training te bieden in app-ontwikkeling.

De Zhejiang Universiteit, gevestigd in Hangzhou, staat bekend om het opleiden van toptalent, waaronder Liang Wenfeng, de oprichter van AI-startup DeepSeek.