In Italië woonden oppositieleden van de Vijfsterrenbeweging een parlementaire zitting bij, gekleed in de kleuren van de Palestijnse vlag: rood, zwart, groen en wit. Ze verklaarden de vlag tot een symbool van de wereldwijde strijd voor de mensheid.
'Het is de vlag van hen die vechten voor de mensheid' / TRT Nederlands
11 uur geleden
Kamerlid Riccardo Ricciardi zei dat ze de vlag zelf niet hadden meegenomen, wetende dat die verwijderd zou worden. Hij vroeg: "Terwijl bijna de hele wereld de staat Palestina erkent, waarom doet Italië dat dan niet?"