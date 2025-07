Verschillende optredens van Kneecap zijn geannuleerd vanwege beelden waarop de band naar verluidt oproept tot de dood van parlementsleden en roept "Hamas, Hezbollah, op". Ook het geplande optreden van de groep op het Sziget-muziekfestival op 11 augustus is geannuleerd.

De Hongaarse autoriteiten hebben verklaard dat "door hen een podium te bieden, haat en terreur worden genormaliseerd en democratische waarden in gevaar worden gebracht." De aanwezigheid van deze groep vormt volgens hen een bedreiging voor de "nationale veiligheid".

Kneecap reageert op het inreisverbod door te stellen dat er "geen wettelijke basis" voor is en noemt het "betreurenswaardig" dat ze niet kunnen optreden zoals bedoeld.

"De autoritaire regering van Viktor Orbán beweert dat we 'een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid'. Dit is ongelooflijk hypocriet, afkomstig van een man die Netanyahu, een gezochte oorlogsmisdadiger, nog maar een paar weken geleden als held verwelkomde."

De groep voegt er in hun Instagram-bericht aan toe dat "geen enkel lid van Kneecap ooit vervolgd is voor een misdaad, in welk land dan ook."

In het conflict tussen Israël en Hamas heeft de rechtse, conservatieve regering van Hongarije de kant van Tel Aviv gekozen. Het land heeft alle pro-Palestijnse evenementen verboden. Ondanks een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof nodigde Orbán in april ook Benjamin Netanyahu, zijn Israëlische ambtgenoot, uit.

Dit is een "politieke afleidingsmanoeuvre", aldus de groep. Ze verklaarden: "We zullen blijven vechten voor wat juist is, net als de nobele inwoners van Boedapest, die in juni het verbod van hun eigen president op hun Pride Parade negeerden."